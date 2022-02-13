Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 14 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivas 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Malatya, öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı.
Sumudica ile yolları ayıran Malatya'da futbolcu-antrenör Adem Büyük, ilk maçına çıktı. Malatya, Kenan Özer'in 31. dakikada attığı golle öne geçti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında senaryo değişti. 52'de Kayode skoru eşitledi. 70. dakikada Fayçal Fajr nefis golüyle Sivasspor'u öne geçiren ve galibiyeti getiren golü kaydetti. Malatya'nın galibiyet hasreti 14 maça çıktı.
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