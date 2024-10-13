Yeni Malatyaspor'un Yeni Başkanı Altınok - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yeni Malatyaspor'un Yeni Başkanı Altınok

Geniş Video İzle

Şahin Altınok, Yeni Malatyaspor'un başkanı olarak seçildi; kulübün borcu 744 milyon TL.

13.10.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Futbol Federasyonu 1'inci Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'da Şahin Altınok yeni kulüp başkanı olarak seçildi.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen kongrede mevcut başkan Adil Gevrek aday olmazken, başkanlık yarışı Ümit Bayram, Ahmet Özköse ve Şahin Altınok arasında geçti. Güvenlik önlemlerinin de alındığı kongre, delegelerin giriş işlemlerini tamamlaması sonrası divan başkanı Özgür Özdemir başkanlığında başladı.

Seçimli olağan kongre öncesinde kulübün mali bilançosu hakkında delegeleri bilgilendiren divan üyeleri Yeni Malatyaspor'un resmi borcunun 744 milyon TL olduğunu açıkladı.

3 adayın yarıştığı kongrede kulüp başkanlığına Şahin Altunok seçildi. Kulüp başkanlığına seçilen Altınok, "Tek gayemiz küllerinden yeniden doğmasını sağlamak olacaktır. Asla Yeni Malatyaspor için sahipsiz dedirtmeyeceğiz. En hızlı şekilde transfer tahtasını açabilmek için gayret ve sabır göstereceğiz. Depremde kaybettiğimiz kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacağını ailesine ödeyeceğiz." dedi.

Kongrede diğer adaylar Ümit Bayram 51, Ahmet Özköse ise 27 delegenin oyunu aldı.

Yeni Malatyaspor\'un Yeni Başkanı Altınok
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un Yeni Başkanı Altınok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
17:13 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya’daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali
16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
11:20 Nilperi Şahinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi’yle yolları ayırdı Nilperi Şahinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi'yle yolları ayırdı
11:15 Türkiye’nin akaryakıt devi iflas etti Türkiye'nin akaryakıt devi iflas etti
11:09 Kristof Kolomb’un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü Kristof Kolomb'un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü
11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:43 Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 18:52:18. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'un Yeni Başkanı Altınok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.