Alpagut Sümerspor Eskişehirli futbolseverlerin dikkatini çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Alpagut Sümerspor Eskişehirli futbolseverlerin dikkatini çekiyor

14.08.2022 09:48
Alpagut Sümerspor Eskişehirli futbolseverlerin dikkatini çekiyor

Yeni sezonda Birinci Amatör Lig'de mücadele edeceklerini ve teknik direktör Cem Akar ile anlaştıklarını belirten Alpagut Sümerspor Futbol Kulübü Başkanı Anıl Koçhan, "25 kişilik ekibimiz ile kentimize profesyonel bir futbol kulübü kazandırıp Eskişehirspor'a destek olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni sezonda Birinci Amatör Lig'de mücadele edeceklerini ve teknik direktör Cem Akar ile anlaştıklarını belirten Alpagut Sümer spor Futbol Kulübü Başkanı Anıl Koçhan, "25 kişilik ekibimiz ile kentimize profesyonel bir futbol kulübü kazandırıp Eskişehirspor'a destek olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Geçen yıl Süper Amatör kümeye veda eden Alpagut Spor, yeni sezonda Alpagut Sümerspor Futbol Kulübü adıyla mücadele edeceğini ve Birinci Amatör Lig'de mücadele etme kararı verdiklerini kamuoyuna duyurdu. Yönetim kurulu ve teknik ekibi yeniden oluşturduğunu ifade eden Alpagut Sümerspor Başkanı Anıl Koçhan, hem Eskişehirspor'da yöneticilik yapan hem de eski Alpagutspor'a başkanlık yapan Erkan Koca'dan takımı devraldığını belirtti. Sosyal medya başta olmak üzere kulüp adına ilk etkileşimlerinin tahminlerin üzerinde olduğunu belirten Anıl Koçhan, güzel işler yaparak hedefleri doğrultusunda ilerlemek istediklerini dile getirdi. 20-25 kişilik bir ekip ile hızlı bir şekilde üst liglere tırmanmaya çalışacaklarını vurgulayan Başkan Koçhan, "Eskişehir'e profesyonel bir futbol kulübü kazandırmak istiyoruz" dedi.

"Kentimize ve Eskişehirspor'umuza destek vereceğiz"

Alpagut Sümerspor için ligin 24 Eylül tarihinde başlayacağını ifade eden Koçhan, "Ekibimize teknik direktör olarak Cem Akar'ı getirdik. Kendilerine güvencimiz tamdır. İdmanlarımızı gerçekleştirip günden güne daha hazır bir hale geliyoruz. Takımımızdaki birçok arkadaşımız, senelerdir spor ile iç içe ve olabildiğince ekip ruhunu inşa etme gayretindeyiz. Eskişehir amatör futboluna bir eğlence getirmeyi ve bu spordan keyif almayı amaçlıyoruz. Umarım yaptıklarımız ile hem kentimize hem de Eskişehirspor'umuza destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Yönetimimizde Eskişehir'in gururu olan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da var"

"Eskişehirspor'un durumu her gün daha iyiye gidiyor" diyen Anıl Koçhan, "Eskişehir, futbolu seven bir bölgedir. Biz de bu kente bir amatör futbol kulübü eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yönetim kurulumuzda basın camiasının da yakından tanıdığı Eskişehir'in gururu olan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu var. Onu aramızda görmek bize ekstradan bir enerji veriyor. Gerek yerel gerekse de ulusal basında oluşumumuzun ismini sıkça duyurmaya çalışıyor. Umuyorum ki meydana getirdiğimiz bu ambiyansı yeşil sahalara da yansıtacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye'ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye'ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye'ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye'ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak
Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Eskişehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alpagut Sümerspor Eskişehirli futbolseverlerin dikkatini çekiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevap şıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü
01:07 TIR'a çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü! Sürücü ehliyetsiz çıktı
01:04 Seda Sayan'ın balayı tatilinde LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı
00:38 Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var
00:28 Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim'in yenilgi getiren hatası tepkilerin odağında!
00:16 Boşanma aşamasındaki eşini mahallede düzenlenen düğünde başından vurarak katletti
00:13 Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti
00:09 Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler: Bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu?
23:49 Galatasaray'a beklemediği darbe! Giresunspor evine 3 puanla dönüyor
23:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Beyaz Reform' duyurusu: Amacımız doktorun işine daha iyi odaklanması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 09:48:26. #1.11#
SON DAKİKA: Alpagut Sümerspor Eskişehirli futbolseverlerin dikkatini çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement