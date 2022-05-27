Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi biletini aldı - Son Dakika
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Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi biletini aldı

27.05.2022 11:12
Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi biletini aldı

Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanan DG Sivasspor, gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanan DG Sivasspor, gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

60. Türkiye Kupası final maçında Kayserispor'u yenen Sivasspor, kupayı müzesine götürdü. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Yiğidolar, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Kırmızı-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Sivasspor, 18-25 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından tur atlarsa gruplara yükselecek, elenirse doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak. - SİVAS

Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi biletini aldı
Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi biletini aldı
Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi biletini aldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, UEFA, Spor, Son Dakika

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