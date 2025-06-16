Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, 2025 Dünya Kupası'nın İtalya ayağında bronz madalya elde etti.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Varese kentinde düzenlenen organizasyonda PR2 M1X 2000 metre kategorisinde yarışan milli sporcu, 8.43.73'lük derecesiyle üçüncü oldu.
Türkiye'nin para kürekteki ilk Dünya Kupası madalyasını kazanan Yiğit Doğukan, tarihe geçti.
Son Dakika › Spor › Yiğit Doğukan Bozkurt, Dünya Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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