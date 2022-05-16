Yıldırım'da karate rüzgarı - Son Dakika
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Yıldırım'da karate rüzgarı

16.05.2022 17:17
Yıldırım'da karate rüzgarı

Yıldırım Belediyesi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen Minikler ve Yıldızlar İller Arası Karate Şampiyonası'na 240 sporcu katıldı.

Yıldırım Belediyesi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen Minikler ve Yıldızlar İller Arası Karate Şampiyonası'na 240 sporcu katıldı.

Yıldırım Belediyesi, Minikler ve Yıldızlar İller Arası Karate Şampiyonası düzenledi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ndeki turnuvaya 240 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen karşılaşmalar sonucunda; Bursa Osmanlı Gençlik ve Spor Kulübü 1'inci olurken, Mustafa Kemal Paşa Kaplan Spor Kulübü 2'nci, Ramazan Erdoğan Spor kulübü 3'üncü, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 4'üncü oldu. Sporcuları kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde birçok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapıyoruz. 2019 yılından bu yana 52 sportif faaliyetin hayata geçirilmesine öncülük ettik. Yeni Naimleri yetiştirme gayretiyle çalıştığımız tesisimizde Yıldırım Belediyesi olarak birçok müsabakaya hem ev sahipliği yaparak hem müsabakalarda başarılar elde ederek Yıldırım'ın ismini duyuracağız" dedi. - BURSA

Yıldırım'da karate rüzgarı
Yıldırım'da karate rüzgarı
Yıldırım'da karate rüzgarı
Yıldırım'da karate rüzgarı
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Yıldırım Belediyesi, Naim Süleymanoğlu, Yıldırım, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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