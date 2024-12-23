Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı - Son Dakika
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Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı

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Real Madrid ve Manchester United gibi dünya devlerinde forma giyen Raphael Varane, doğduğu şehirdeki futbol maçına katılarak taraftarlar arasında yer aldı. Fransa Kupası'nda RC Lens ile PSG'nin karşılaştığı maçta, Lens taraftarlarının arasına karışan Varane, dikkat çekmemek için kamufle oldu. Lens doğumlu olan ve gençlik yıllarında bu kulüpte yetişen yıldızı kimse tanımadı.

23.12.2024 16:58  Güncelleme: 17:22
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Fransa Kupası'nda RC Lens ile PSG karşı karşıya gelirken, tribünlerde ilginç bir an yaşandı. Manchester United'ın yıldız futbolcusu Raphael Varane, doğduğu şehrin takımı Lens'in taraftarlarına sürpriz yaptı.

KAMUFLE OLDU

Varane, tribünlerde dikkat çekmemek için kamufle bir şekilde giyinerek, Lens taraftarlarının yer aldığı ünlü Marek Tribünü'ne katıldı. Kendini gizleyen eden Fransız yıldız, maç boyunca coşkulu taraftarların arasında tezahürat yaparak eski takımını destek verdi.

Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı

Lens doğumlu olan ve gençlik yıllarında bu kulüpte yetişen Raphael Varane, bu sürpriziyle memleketine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Lens altyapısından 2011'de 11 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e giden Varane İspanyol devinde 10 sezon oynadı. 2021'de Manchester United'a 40 milyon euroya imza atan Varane bu yıl Eylül ayında 31 yaşındayken futbolu bıraktı.

Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı

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Son Dakika Spor Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    Bu ne boş haberdir böyle tıpkı şişirilmiş boş 5saray haberleri gibi 20 8 Yanıtla
  • Burak Kurt:
    Ferhat eser kadar boş bı haber 7 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    o en köşedeki arkadaş Ferhat mı??? 5 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Önemsiz Maç 2 0 Yanıtla
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