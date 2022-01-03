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Yılmaz Vural'dan genç antrenör arayan kulüp başkanlarına veryansın: Evlenecek misin adamla? - Son Dakika

Yılmaz Vural'dan genç antrenör arayan kulüp başkanlarına veryansın: Evlenecek misin adamla?

03.01.2022 08:03

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, katıldığı bir canlı yayında kulüp başkanlarının genç antrenör arayışında olmasını eleştirerek "Şimdi tutturmuş bir x takımın başkanı 'Biz 40-45 yaşlarında genç bir antrenör istiyoruz' diyor. Evlenecek misin abicim adamla?" ifadelerini kullandı. Sunucu Kübra Par ise bu sözler üzerine dayanamayıp gülerek "Aman bu çok yanlış anlaşılır. Ne yaptınız? Rejideki kahkahayı içeride duydum" diye konuştu.

Türk teknik direktör ve eski futbolcu Yılmaz Vural, Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programına katıldı.

SAHA İÇİNE KARIŞAN BAŞKANLARI ELEŞTİRDİ

Kulüp başkanlarının saha içinde oyun değişikliklerine dahi karışmasından rahatsız olduğunu belirten Vural, Türkiye'nin en zor başkanlarıyla çalıştığını ifade ederek "Bana İlhan Cavcav da dahil bir tanesi şunu çıkar, şu çıkar demedi. Dedirtmem. İşimi doğru yaptığım için dedirtmem" dedi.

"EVLENECEK MİSİN ADAMLA?"

Açıklamalarının devamında kulüp başkanlarının genç antrenör arayışları içinde olmalarını da eleştiren 69 yaşındaki Yılmaz Vural, "Şimdi tutturmuş bir x takımın başkanı 'Biz 40-45 yaşlarında genç bir antrenör istiyoruz' diyor. Evlenecek misin abicim adamla?" ifadeleri kullandı.

SUNUCU VE REJİYİ KIRDI GEÇİRDİ

Programının sunucusu olan Kübra Par ise bu ifadelerin ardından kahkaha atarak "Aman bu çok yanlış anlaşılır. Ne yaptınız? Rejideki kahkahayı içeride duydum" dedi. Vural ise "Bu işin yaşı mı olur? Antrenör dediğin senin verdiğin hedefe seni götürebiliyorsa iyi antrenördür." diyerek açıklamalarına devam etti.

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Yılmaz Vural, Kübra Par, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılmaz Vural'dan genç antrenör arayan kulüp başkanlarına veryansın: Evlenecek misin adamla? - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yılmaz Vural'dan genç antrenör arayan kulüp başkanlarına veryansın: Evlenecek misin adamla? - Son Dakika
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