Türkiye'nin köklü kulüpleri Kocaelispor ve Bursaspor'un, 2. Lig'e düşmesinin yankıları sürüyor. NTV'de yayınlanan N Futbol programında açıklamalarda bulunan yorumcu Önder Özen, Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'dan maaş bütçesi olarak daha değerli bir kulüp olduğunu ancak buna rağmen küme düştüğünü belirtti.
Önder Özen, NTV ekranlarında yayınlanan N Futbol programında yaptığı açıklamada, "Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor ile küme düşen Kocaelispor'un maaş bütçesi arasında 3 kat fark var. Kocaelispor lehine. Kocaelispor 3 kat fazla para harcayarak ligden düştü, Ümraniyespor 3'te 1 oranında harcayarak Süper Lig'e çıktı. Burada gerçek akıl koymak gerekiyor, Ümraniye bunu koydu." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek - Son Dakika