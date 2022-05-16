Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek - Son Dakika
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Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek

16.05.2022 20:15

1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor hakkındaki gerçeği, ünlü yorumcu Önder Özen açıkladı. Küme düşen Kocaelispor ile İstanbul ekibinin bütçelerine değinen Özen, "Ümraniyespor ile Kocaelispor'un maaş bütçesi arasında 3 kat fark var. Kocaelispor 3 kat fazla para harcayarak ligden düştü, Ümraniyespor 3'te 1 oranında harcayarak Süper Lig'e çıktı." dedi.

Türkiye'nin köklü kulüpleri Kocaelispor ve Bursaspor'un, 2. Lig'e düşmesinin yankıları sürüyor. NTV'de yayınlanan N Futbol programında açıklamalarda bulunan yorumcu Önder Özen, Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'dan maaş bütçesi olarak daha değerli bir kulüp olduğunu ancak buna rağmen küme düştüğünü belirtti.

"KOCAELİSPOR, ÜMRANİYESPOR'DAN 3 KAT FAZLA PARA HARCADI"

Önder Özen, NTV ekranlarında yayınlanan N Futbol programında yaptığı açıklamada, "Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor ile küme düşen Kocaelispor'un maaş bütçesi arasında 3 kat fark var. Kocaelispor lehine. Kocaelispor 3 kat fazla para harcayarak ligden düştü, Ümraniyespor 3'te 1 oranında harcayarak Süper Lig'e çıktı. Burada gerçek akıl koymak gerekiyor, Ümraniye bunu koydu." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig, Ümraniyespor, Önder Özen, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek - Son Dakika
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