Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak - Son Dakika
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Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak

10.08.2022 08:54
Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak

Yukatel Kayserispor'da Oliver Kemen ile Joseph Attamah, İstanbulspor maçında da görev alamayacak.

Yukatel Kayserispor'da Oliver Kemen ile Joseph Attamah, İstanbulspor maçında da görev alamayacak.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor. Sakatlıkları bulunan Oliver Kemen ile Joseph Attamah'ın Beşiktaş maçından sonra İstanbulspor maçında da görev alamayacağı duyuruldu.

Kayserispor kulübünden yapılan sağlık bilgilendirmesinde, "Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma meydana gelen Oliver Kemen'in tedavisine devam ediliyor. Ayrıca Sol diz petallar tendonundaki kronik tendinozis ve kısmi yırtık nedeniyle enjeksiyon tedavisini yapılacak olan Joseph Attamah 4 hafta takımdan uzak kalacaktır" denildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Joseph Attamah, İstanbulspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak - Son Dakika
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