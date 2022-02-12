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Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika

Yukatel Kayserispor maçından notlar

12.02.2022 19:03
Yukatel Kayserispor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, evinde Yukatel Kayserispor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, evinde Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetirken; yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile İbrahim Bozbey yaptı.Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet hasreti bulunan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, bir önceki Aytemiz Alanyaspor maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Torrent; Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Cicaldau'nun yerine sahaya Feghouli, Boey ve Gomis'i sürdü. Sarı-kırmızılılar, şu 11 ile sahaya çıktı: Pena, Aanholt, Marcao, Nelsson, Boey, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Gomis.GOMIS TEKRAR GALATASARAY TARAFTARININ KARŞISINDAGalatasaray'da ikinci dönemine başlayan, ilk döneminde son olarak Göztepe maçında forma giyen Bafetimbi Gomis, 1273 gün sonra tekrar sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı. Teknik direktör Domenec Torrent tarafından ilk 11'de şans verilen 36 yaşındaki oyuncuya, karşılaşma öncesi ısınma sırasında taraftarlar büyük ilgi göstererek tezahüratlarda bulundu.OMAR, 413 GÜN SONRA KADRODASarı-kırmızılılarda, 31 Aralık 2020 tarihinde geçirdiği talihsiz olay sonrası gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, 413 gün sonra Kayserispor maçının kadrosunda kendisine yer buldu. Son olarak 26 Aralık 2020'de Trabzonspor maçında görev alan ve uzun bir aradan sonra kadroda yer alan Norveçli oyuncuya taraftarlar da tezahüratlarda bulunarak destek verdi.Öte yandan Galatasaray taraftarları, Nef Stadyumu'ndaki mücadele öncesi "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.KAYSERİ'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Hikmet Karaman; Uğur Demirok, Aldülkadir Parmak ve Carlos Mane'nin yerine Hosseini, Attamah, Cardoso'ya görev verdi. Kayserispor, şu 11 ile sahaya çıktı: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Yıldırım Mert Çetin, Hosseini, Carole, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Attamah, Cardoso, Bertolacci, Mustafa Pektemek.


- Omar
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Spor Toto Süper Lig, Domenec Torrent, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika Spor


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