Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Joseph Attamah'ın sol diz Patellar Tendon yaralanması nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesinde Op. Dr. Tunay Erden tarafından gerekli müdahalesi yapılmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Joseph Attamah, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Joseph Attamah ameliyat oldu - Son Dakika

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