Divan Kurulu'nda yumruklanan Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, darp raporu aldı - Son Dakika
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Divan Kurulu'nda yumruklanan Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, darp raporu aldı

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Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yaptığı sırada siyah-beyazlıların divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile tartışan ve sonrasında yumruklu saldırıya uğrayan eski başkan Hasan Arat, yaşananların ardından darp raporu aldı.

12.04.2025 22:20
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Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yaparken kürsüde yumruklu saldırıya uğrayan Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hasan Arat, siyah-beyazlı camiayı karıştıran olayın ardından harekete geçti.

DARP RAPORU ALDI

İlk olarak toplantının başında tartışma yaşadığı Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile tartışmaya başlayan ve ardından Yamantürk'ten yumruk yiyen Arat, daha sonra başka bir kişi tarafından da yumruklandı. Beşiktaş'ın eski başkanı, yaşanan olayların ardından darp raporu aldı.

Divan Kurulu'nda yumruklanan Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, darp raporu aldı

NELER YAŞANDI?

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi. Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı. Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat'a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.

Divan Kurulu'nda yumruklanan Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, darp raporu aldı
Divan Kurulu\'nda yumruklanan Beşiktaş\'ın eski başkanı Hasan Arat, darp raporu aldı
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Tevfik Yamantürk, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Divan Kurulu'nda yumruklanan Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, darp raporu aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Behzat:
    rahmetli sebanin toprağına kurban olasınız hepiniz. 3 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    sebadan aonra gelen hicbir baskan o koltuga yakismadi .adamin kemikleri sizliyor .divan baskanina bak ayipp 0 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bu arat bir ara şoförü ve korumasına Galatasaray'lı bir gazeteciyimi dövdürmüştü? etme bulma dünyası mı dersin, ne ekersen onu biçersin mi dersin ne dersen de 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Divan Kurulu'nda yumruklanan Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, darp raporu aldı - Son Dakika
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