Yunus Akgün: Gol atıp sevinmek bana yakışmazdı - Son Dakika
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Yunus Akgün: Gol atıp sevinmek bana yakışmazdı

16.05.2022 23:47
Yunus Akgün: Gol atıp sevinmek bana yakışmazdı

Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, "Ben Galatasaray'da büyüdüm. Çocukluğum da Galatasaray'da geçti.

Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, "Ben Galatasaray'da büyüdüm. Çocukluğum da Galatasaray'da geçti. Bugün taraftarlar bana çok destek oldular. Gol atıp sevinmek bana yakışmazdı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Bonservisi Galatasaray'da olan ve Adana ekibinde kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Duygusal bir maç oynadığını belirten genç oyuncu, "Galibiyet için gelmiştik ama güzel bir futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Benim açımdan duygusal bir maçtı. Taraftarlar beni maçtan önce ve sonra alkışladı. Çok teşekkür ediyorum onlara. Kontratım var ve seneye döneceğim Galatasaray'a. Döndüğümde neler olacak hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

"GALATASARAY'A DÖNÜP ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAK, KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"Bu sezon attığı 9 golün 3'ünü Galatasaray'a attığı hatırlatılan genç oyuncu, konuyla ilgili olarak "Kısmet" yorumu yaptı. Akgün, Galatasaray için ise "Bu sezon aslında, Avrupa başarılı olup, ligde istediğini yapamayan bir Galatasaray oldu. Son maçta Barcelona'ya karşı da iyi oynadılar. Kaliteli bir kadro var ama, hoca değişikliği sonrasında sistemi oturtamadılar. Bugün kazandılar, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olduğunun altını çizen Yunus Akgün, "Benim Galatasaray ile 2024'e kadar sözleşmem var. Tabii ki Galatasaray'a dönüp şampiyonluklar yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum. Ben Galatasaray'da büyüdüm. Çocukluğum da Galatasaray'da geçti. Bugün taraftarlar bana çok destek oldular. Gol atıp sevinmek bana yakışmazdı" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

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