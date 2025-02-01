Yunus Emre Sayan\'a Milli Takım Görevi

Spor

Kayseri Bölgesi Taekwondo antrenörlerinden Yunus Emre Sayan'a milli görev verildi.

2 Kez Avrupa ve Balkan Şampiyonu, 3 kez Dünya ikincisi olan ve başarılı antrenörlüğü ile milli takıma kadar yükselen Yunus Emre Sayan'a, Kayseri'nin göğsünü kabartacak bir görev verildi. Sayan, 8-16 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan ve bu sene 12.'si düzenlenecek Uluslararası Turkish Open Taekwondo Şampiyonası'nda milli takım antrenörü olarak görev yapacak.

Türkiye Taekwondo Federasyonu, onlarca ülkeden yüzlerce sporcunun mindere çıkacağı Uluslararası Turkish Open'da başarılı antrenör Yunus Emre Sayan'a milli takım antrenörlüğü görevi vermesi Kayseri spor camiasında büyük sevinçle karşılandı. - KAYSERİ