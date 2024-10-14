Yunusemre Belediyespor\'dan Judo\'da Başarı: 23 Madalya

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Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Minikler Judo Turnuvası'nda 23 madalya kazandı.

Amatör Spor Haftası Minikler Judo Turnuvası Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalarda mücadele eden Yunusemre Belediyespor'un judocuları 23 madalya kazanmayı başardı. Minik judocular, 3 altın, 8 gümüş, 12 bronz madalyaya imza atarak izleyenlerin alkışını aldı. Dereceye giren sporculara madalyalarını Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik ve Başkanvekili İsmail Aydın takdim etti. Müsabakalar sonunda 34 kiloda Yağız Duman, 38 kiloda Şakir Tuna Koçtürk, 60 kiloda Ömer Asaf Yaşar altın, 26 kiloda Hüseyin Kumsar, 34 kiloda Emirhan İnci, 46 kiloda Doruk Eymen Demircan, 50 kiloda İbrahim Kıratlı, 32 kiloda Melek Bal, 48 kiloda Hira Nur Kır, 57 kiloda Ada Karasu, +57 kiloda Yağmur Çınar gümüş, 30 kiloda Yağız Emre Yıldırım ve Oğuzhan Özkan, 38 kiloda Oğuz Arı ve Bulut Yusuf Örs, 46 kiloda Mihraç Yıldırım, 50 kiloda Metin Efe Pektaş, +60 kiloda Hasan Gürcan, 40 kiloda Melis Kurt, 44 kiloda Süeda Nur Cantürü ve Taçmin Eroğlu, 48 kiloda Şule Şengör, 52 kiloda Buğlem Kavçak bronz madalyanın sahibi oldu. - MANİSA