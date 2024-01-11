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Yunusemre Belediyespor Taekwondo Takımı Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Taekwondo Takımı Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

Yunusemre Belediyespor'un taekwondocuları, Büyükler Taekwondo İl Birinciliği'nde 4 altın, 2 gümüş madalya kazanarak Muğla'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Kadınlar 62 kiloda Ecrin Kurşunlu birinci olurken, erkeklerde ise 80 kiloda Alperen Aktaş, 87 kiloda Mete Topaç, +87 kiloda Halil İbrahim Çakır birinci, 58 kiloda Mehmet İbiş ve 74 kiloda Mehmet Tuzcu ikinci oldu.

Yunusemre Belediyespor Taekwondo Takımı Türkiye Şampiyonası\'na katılma hakkı elde etti
11.01.2024 - 14:37,
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Mavi Beyazlı kulübün taekwondocuları, Büyükler Taekwondo İl Birinciliği'nde 4 altın, 2 gümüş madalya kazanarak Muğla'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Yunusemre Belediyespor'un taekwondocuları, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen Büyükler Taekwondo İl Birinciliği'nde madalyaları toplayarak göz doldurdu. Müsabakalarda 4 altın, 2 gümüş madalya kazanan Mavi Beyazlılar, 17-21 Ocak tarihlerinde Muğla'da yapılacak olan Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti. Müsabakalar sonunda kadınlar 62 kiloda Ecrin Kurşunlu birinci olurken, erkeklerde ise 80 kiloda Alperen Aktaş, 87 kiloda Mete Topaç, +87 kiloda Halil İbrahim Çakır birinci, 58 kiloda Mehmet İbiş ve 74 kiloda Mehmet Tuzcu ikinci oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA
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