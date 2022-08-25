Yunusemreli Halil İbrahim Avrupa Şampiyonası yolunda

Yunusemre Belediyespor'un taekwondocusu Halil İbrahim Çakır, Sinop'ta yapılan Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda ilk 8'e girerek Avrupa Şampiyonası seçmesine katılmaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı taekwondocusu Halil İbrahim Çakır, 17-22 Ağustos tarihlerinde Sinop'ta gerçekleştirilen U21 Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 6.sı olarak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Halil İbrahim Çakır, 1 Eylül Perşembe günü yapılacak olan seçme müsabakasında 1'inci olması halinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Sporcuyu ve antrenörlerini tebrik eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin destekleriyle katıldığımız her branşta başarıdan başarıya koşmaya devam ediyoruz. Son olarak Halil İbrahim kardeşimizin başarısıyla gururlandık. 73 ilden 764 kulübe bağlı 2 binin üzerinde sporcunun katıldığı büyük organizasyonda dereceye girmeyi başaran sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. - MANİSA