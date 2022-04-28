Yunusemre'nin U16 takımı final biletini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunusemre'nin U16 takımı final biletini aldı

28.04.2022 14:54
Yunusemre'nin U16 takımı final biletini aldı

Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı, Play Off grubunda başarılı olarak Türkiye Şampiyonasına katılma yolunda final oynamaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı, Play Off grubunda başarılı olarak Türkiye Şampiyonasına katılma yolunda final oynamaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonasına katılmaya sadece bir maç uzaklıkta. Mavi Beyazlılar, Manisa U16 Ligi Play Off B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye Şampiyonasına katılma yolunda final biletini aldı. Yunusemreli gençler, A Grubunu ilk sırada bitiren Salihli Belediyespor ile oynayacağı maçı da kazanması durumunda U16 Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde edecek. Play Off final maçının tarihi, yeri ve saati, önümüzdeki günlerde Futbol İl Temsilciliği ve Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca belirlenecek. Tüm ekibi tebrik eden Yunusemre Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Vural, final maçından galibiyetle ayrılıp Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etmek istediklerini söyledi. Gençlerin gelişiminden memnun olduklarını kaydeden Vural, altyapıya verdikleri önemle Türk sporuna yetenekli futbolcular kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Yapılan ankete göre Türkiye'de 'Spor kulübü' denince akla ilk gelen takım belli oldu Yapılan ankete göre Türkiye'de 'Spor kulübü' denince akla ilk gelen takım belli oldu Akdeniz Belediyespor Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor Akdeniz Belediyespor Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

Yunusemre, Play Off, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemre'nin U16 takımı final biletini aldı - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Star futbolcuların menajeri Raiola yaşamını yitirdi
15:03 İBB çalışanı teröristin PKK kampında çekilen görüntüleri ortaya çıktı
14:57 Sokakta karşılaşan iki köpeğin garip hareketleri dikkat çekti! Kardeş olduklarının ortaya çıkmasıyla duygu dolu anlar yaşandı
14:47 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 15:10:10. #1.13#
SON DAKİKA: Yunusemre'nin U16 takımı final biletini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement