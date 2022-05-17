Yunusemreli Afra Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
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Yunusemreli Afra Avrupa ikincisi oldu

17.05.2022 13:15
Yunusemreli Afra Avrupa ikincisi oldu

Yunusemre Belediyespor'un başarılı Wushu sporcusu Afra Betül Çetinkaya, Bulgaristan'da yapılan 2022 Avrupa Şampiyonasında Manisa'ya çifte madalya kazandırdı.

Yunusemre Belediye spor'un başarılı Wushu sporcusu Afra Betül Çetinkaya, Bulgaristan'da yapılan 2022 Avrupa Şampiyonasında Manisa'ya çifte madalya kazandırdı.

Yunusemre Belediyespor'un şampiyon Wushu sporcusu Afra Betül Çetinkaya, 12-15 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde yapılan Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası'nda Genç Kadınlar Yang Stili Obsiyonel Taichi ve Taichi Jian Stilinde iki ikincilik derecesi elde etti. Büyük bir başarıya imza atan Afra Betül Çetinkaya'yı kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, "Ay yıldızlı bayrağımızı layıkıyla temsil ederek ülkemize iki madalya birden kazandıran sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin tam desteğiyle birçok spor dalında hizmet veren kulübümüz için 2022 yılı oldukça başarılı geçiyor. Yılsonuna kadar başarı çıtasını daha yukarıya çekmek için çalışacağız. Gençlerimiz her türlü desteği hak ediyor, onlar bizim gurur kaynağımız" dedi. - MANİSA

Yunusemreli Afra Avrupa ikincisi oldu
Yunusemreli Afra Avrupa ikincisi oldu

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Bulgaristan, Yunusemre, Manisa, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli Afra Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika


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