Yunusemreli güreşçilerden iki Türkiye derecesi - Son Dakika
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Yunusemreli güreşçilerden iki Türkiye derecesi

18.04.2022 14:13
Yunusemreli güreşçilerden iki Türkiye derecesi

Yunusemre Belediyesporlu güreşçiler, Afyonkarahisar'da düzenlenen U11-U13 Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyesporlu güreşçiler, Afyonkarahisar'da düzenlenen U11-U13 Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, 11-15 Nisan tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda kürsüde yer almayı başardı. Mavi Beyazlı güreşçilerden Civan Yalçın 34 kiloda Türkiye 2'ncisi, Hakim Beytullah Kalay ise 30 kiloda Türkiye 3'üncüsü olarak Manisa'ya iki madalya kazandırdı. Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, yeni kurdukları altyapının meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. 8 aylık çalışma neticesinde başarıyı yakaladıkları için mutlu olduklarını kaydeden Rona, "Aslanlarımız, ilk deneyimlerini yaşadığı şampiyonadan madalya ile ayrıldı. Ama daha yolun başındayız. Önümüzde alınacak çok madalya var. Gelecekten umutluyuz. Bizlere bu yolda destek veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederiz. Birlikte çalıştığımız antrenör arkadaşlarımız Murat Bozkurt, Emrah Güleç, Murat Can ve Ahmet Özekli hocalarıma da ayrıca teşekkür ederiz." diye konuştu. - MANİSA

Yunusemreli güreşçilerden iki Türkiye derecesi
Yunusemreli güreşçilerden iki Türkiye derecesi

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Yunusemreli yıldız judoculardan 4 madalya daha Yunusemreli yıldız judoculardan 4 madalya daha Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndüler Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndüler

Karahisar, Yunusemre, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli güreşçilerden iki Türkiye derecesi - Son Dakika


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