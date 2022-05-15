Yunusemreli judocular Türkiye şampiyonasına damga vurdu - Son Dakika
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Yunusemreli judocular Türkiye şampiyonasına damga vurdu

15.05.2022 16:44
Yunusemreli judocular Türkiye şampiyonasına damga vurdu

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2022 Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'ya 3 madalya kazandırdı.

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2022 Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'ya 3 madalya kazandırdı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından 13-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2022 Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Yunusemre Belediyespor fırtınası esti. 63 ilden 933 sporcunun katıldığı müsabakalarda Manisa'yı temsil eden mavi-beyazlı judocular, 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Yunusemreli judoculardan Buğra Filiz 46 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Emin Levent Yelkenci 55 kiloda Türkiye ikincisi, Ceylin Nisa Dalkara da 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcuları tebrik eden Yunusemre Belediyespor Antrenörü Halil Atmaca, "Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a ve sporcu velilerimize teşekkür ediyoruz. Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiğimiz için mutluyuz. İnşallah bu başarıları milli takım seviyesinde de devam ettireceğiz" dedi. - MANİSA

Yunusemreli judocular Türkiye şampiyonasına damga vurdu
Yunusemreli judocular Türkiye şampiyonasına damga vurdu
Yunusemreli judocular Türkiye şampiyonasına damga vurdu
Yunusemreli judocular Türkiye şampiyonasına damga vurdu

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Yunusemre, Türkiye, Manisa, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli judocular Türkiye şampiyonasına damga vurdu - Son Dakika


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