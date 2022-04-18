Yunusemreli yıldız judoculardan 4 madalya daha - Son Dakika

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Bursa'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) yarı finallerine damga vurarak 4 madalya daha kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un judocuları ANALİG'te madalya koleksiyonuna yenilerini ekledi. Bursa'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakalarında mücadele eden Yunusemreli judoculardan Muharrem İnci 50 kiloda birinci, Emin Levent Yelkenci 55 kiloda birinci, 52 kiloda Ceylin Nisa Dalkara ikinci, 48 kiloda Sıla Kırcı üçüncü oldu. Mavi Beyazlı ekip böylelikle yarı finallerde 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya elde ederek müthiş bir grafik çizdi. ANALİG'te Manisa erkek judo takımı 1. olurken, kız takımı ise 5. oldu. Emin Levent Yelkenci ve Muharrem İnci'nin yer aldığı erkek takımı, Konya'da yapılacak Türkiye Finalleri'nde Manisa'yı temsil edecek. Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, "Judocularımız her yaş kategorisinde gururumuz olmaya devam ediyor. İstikrarlı grafiğini sürdüren sporcularımızın finallerde de başarılı olup şehrimize madalyalar kazandıracağına inanıyoruz." dedi. - MANİSA