YURTLİG Finalinde Şampiyon İbrahim Hakkı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

YURTLİG Finalinde Şampiyon İbrahim Hakkı

YURTLİG Finalinde Şampiyon İbrahim Hakkı

İbrahim Hakkı Erkek Yurdu, finalde Oğuzhan Yaşar'ı 3-0 yenerek Erzurum YURTLİG şampiyonu oldu.

02.01.2025 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YURTLİG Erzurum il birinciliğini finalde Oğuzhan Yaşar'ı 3-0 mağlup eden İbrahim Hakkı Erkek Yurdu kazandı. Kupa törenine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Şampiyon olan takımımıza Bölge ve Türkiye finallerinde başarılar diliyorum" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Vedat Engin'in Koordinatörlüğünü yaptığı YURTLİG Futbol İl Birinciliği maçları sona erdi.

GSİM Yakutiye Sentetik Futbol Sahalarında oynanan YURTLİG il birinciliği maçlarına İbrahim Hakkı, Oğuzhan Yaşar, Oltu, Pasinler, Aşkale, Nurettin Topçu, İspir, Horasan, Hınıs ve Aziziye Erkek Yurtları katıldı. Turnuvanın finali ise İbrahim Hakkı Erkek Yurdu ile Oğuzhan Yaşar Erkek Yurdu arasında oynandı.

Şampiyon İbrahim Hakkı Erkek Yurdu

Erzurum GSİM Yeni Sentetik Futbol Sahasında oynanan final maçı soğuk havaya rağmen kıran kırana geçen bir mücadeleye sahne oldu. Rakibini 3-0'lık skorla mağlup eden İbrahim Hakkı Erkek Yurdu Şampiyon oldu. İkinciliği Oğuzhan Yaşar Erkek Yurdu elde ederken, Oltu Erkek Yurdu ise üçüncü sırada turnuvayı tamamladı. Final karşılaşmasının ardından Turnuvanın Koordinatörü Vedat Engin, şampiyon olan İbrahim Hakkı Erkek Yurdu'nu tebrik ederken, il birinciliğinin fair play ruhu içinde geçmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çakmur Kupa Verdi Tebrik Etti

Şampiyonanın kupa töreni ise oldukça renkli geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yakutiye İlçe Müdürü İkram Sönmez ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak'ın katılımıyla gerçekleşen kupa ve madalya töreninde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, şampiyon olan İbrahim Hakkı Erkek Yurdu'na kupasını takdim ederek Bölge ve Türkiye Şampiyonalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turnuva, erzurum, Gençlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor YURTLİG Finalinde Şampiyon İbrahim Hakkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
14:05 İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
23:17 Filistin, Al Jazeera’nin yayınlarını durdurdu Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu
22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
22:55 Las Vegas’ta Trump’ın otelinin önünde patlama Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
22:13 Suudi Arabistan’da 6 İran vatandaşı idam edildi Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşı idam edildi
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 15:10:39. #1.13#
SON DAKİKA: YURTLİG Finalinde Şampiyon İbrahim Hakkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.