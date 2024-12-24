Yusuf Dikeç\'in Altın Madalya Hedefi

Spor

Türkiye'ye takım arkadaşıyla olimpiyat oyunlarında gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, bundan sonraki hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcu Yusuf Dikeç'i makamında ağırladı. Öz, Karma 10 Metre Havalı Tabanca Yarışı kategorisinde gümüş madalya kazanan Dikeç'in elde ettiği başarının Türkiye ve Mersin için gurur verici olduğunu belirterek, sporcuyu tebrik etti. Öz, "Yusuf'un azmi ve disiplini tüm gençlere örnek olacak nitelikte. Bu başarıyı ülkemize kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de sporcumuza her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Yusuf Dikeç de duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendisine sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti. Dikeç, bundan sonraki hedefinin altın madalya olduğunu ifade etti.

Ziyarette, milli sporcu Yusuf Dikeç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Öz'e forma hediye etti. - MERSİN