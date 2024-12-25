Yusuf Sarı RAMS Başakşehir'de

Spor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek milli futbolcu Yusuf Sarı'yla kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya 'Ailemize hoş geldin diyor', turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fransa'da Olimpik Marsilya ve Clermont'da oynadıktan sonra Trabzonspor ve Çaykur Rizespor formaları giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 2022'de Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

Yusuf Sarı, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13 maçta görev aldı.