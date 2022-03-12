Yusuf Yazıcı yine attı, CSKA yine kazandı - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı yine attı, CSKA yine kazandı

12.03.2022 21:17
Yusuf Yazıcı yine attı, CSKA yine kazandı

Rusya Premier Lig'in 21'inci haftasında CSKA Moskova deplasmanda Lokomotif Moskova'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Rusya Premier Lig'in 21'inci haftasında CSKA Moskova deplasmanda Lokomotif Moskova'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. CSKA Moskova forması giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetti.

Rusya Premier Lig'in 21'inci haftasında Lokomotif Moskova, RZD Arena'da CSKA Moskova'yı konuk etti. Deplasman ekibi, 39'uncu dakikada milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Lokomotif Moskova, Wilson Isidor'un golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. CSKA Moskova 90+1'inci dakikada Mario Fernandes'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca CSKA Moskova sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından CSKA Moskova puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükseldi. Lokomotif Moskova ise 31 puanda kaldı.

YUSUF YAZICI FIRTINA GİBİDevre arası transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya katılan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, takımını sırtlamaya devam ediyor. CSKA Moskova formasıyla 4 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

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Yusuf Yazıcı, Premier Lig, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı yine attı, CSKA yine kazandı - Son Dakika


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