Yusuf Yazıcı yine attı, CSKA yine kazandı - Son Dakika

Rusya Premier Lig'in 21'inci haftasında CSKA Moskova deplasmanda Lokomotif Moskova'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. CSKA Moskova forması giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetti.

Rusya Premier Lig'in 21'inci haftasında Lokomotif Moskova, RZD Arena'da CSKA Moskova'yı konuk etti. Deplasman ekibi, 39'uncu dakikada milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Lokomotif Moskova, Wilson Isidor'un golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. CSKA Moskova 90+1'inci dakikada Mario Fernandes'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca CSKA Moskova sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından CSKA Moskova puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükseldi. Lokomotif Moskova ise 31 puanda kaldı.