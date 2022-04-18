Yüzmede vize yarışları sona erdi - Son Dakika
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Yüzmede vize yarışları sona erdi

18.04.2022 15:44
Yüzmede vize yarışları sona erdi

Sivas'ta 128 sporcunun katılımı ile yapılan "9-10, 11-12 yaş ulusal yüzme vize yarışları" sona erdi.

Sivas'ta 128 sporcunun katılımı ile yapılan "9-10, 11-12 yaş ulusal yüzme vize yarışları" sona erdi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "9-10, 11-12 yaş ulusal yüzme vize yarışları" yapıldı.

Sivas olimpik yüzme havuzunda 2 gün boyunca yapılan yarışlara 9 kulüpten 128 sporcu katılım sağladı. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışlar kurbağlama, kelebek, serbest ve sırtüstü stillerinde farklı kulvar uzunluklarında gerçekleşti. - SİVAS

Yüzmede vize yarışları sona erdi
Yüzmede vize yarışları sona erdi
Yüzmede vize yarışları sona erdi

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gençlik, Yüzme, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yüzmede vize yarışları sona erdi - Son Dakika


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