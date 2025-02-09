Zaniolo'dan Duygusal Jest - Son Dakika
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Zaniolo'dan Duygusal Jest

Zaniolo\'dan Duygusal Jest

Zaniolo, Muhammed Emin Özkan için 17 numaralı formayı giyeceğini duyurdu, ailesi teşekkür etti.

09.02.2025 16:47
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın anne ve babası, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'ya yeni takımı Fiorentina'da tercih ettiği "17 numaralı forma" için minnettar.

Galatasaray'dan İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya bonservisi kiralanan 25 yaşındaki hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo, düzenlenen basın toplantısında tercih ettiği 17 numaralı formayı "6 Şubat" Kahramanmaraş depremlerinde yaşamını yitiren Muhammed Emin Özkan'ın anısına giyeceğini açıklamıştı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan baba Doğan ve anne Elif Özkan, İtalyan oyuncunun bu anlamlı hareketi karşısında hem gururlandı hem de gözyaşlarını tutamadı.

Baba Doğan Özkan, AA muhabirine oğlu Muhammed Emin'in ölümünden iki gün önce Galatasaray'ın Zaniolo transferi haberlerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından dönemin Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a ithafen "Erden abi ne yaptın sen" şeklinde bir paylaşım yaptığını söyledi.

Bu paylaşımın kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü dile getiren Doğan Özkan, depremin ardından 22 Şubat'ta sarı-kırmızılı kulüp tarafından takımın kamp yaptığı Antalya'ya davet edildiğini belirtti.

Zaniolo ile burada görüştüğünü anlatan Özkan, "Görüştüğümüzde çok üzgün olduğunu söyledi. Zaniolo, oğlumun 17 yaşına girmiş olmasından dolayı Galatasaray'da 17 numarayı tercih etti ve bizi Türkiye'de gururlandırdı. Ona 'formayı sürekli giyecek misin?' dediğimde bana söz vermişti ve sözünü tuttu. Fiorentina'ya gittiğinde bizi ve oğlumu anarak verdiği sözü yerine getirdi. Ne mutlu Zaniolo'ya." dedi.

Oğlunun tam bir Zaniolo ve Galatasaray aşığı olduğunu anlatan Doğan Özkan, şöyle devam etti:

"Her televizyonu açtığımda sanki oğlumu izliyorum, oğluma bakıyorum. (Zaniolo) Gidişine çok üzülmüştüm, 'yolu açık olsun' demiştik açık da oldu. İmzasında bizi unutmadı ve 17 numara ile bize verdiği sözü tuttu. Zaniolo'ya çok minnettarız, şükranlarımızı iletiyoruz. Zaniolo açıklama yaptı diye çevremden bana videolar gelmeye başladı. Kendimden geçtim o an, ağladım. İzledikten sonra zaten duygulanmamak, gururlanmamak elde değil. Yani verdiği sözü tutması, bizi onurlandırması, mutlu etmesi gerçekten nasıl bir sporcu olduğunu ortaya koydu. Bizleri unutmadığı için teşekkür ediyoruz."

Kahramanmaraş'a davet

Doğan Özkan, Zaniolo ile tekrar buluşmayı çok istediğini belirterek, "Gerçekten hayatında ve futbolunda başarılı olmasını diliyoruz. Gönül ister ki tekrar Türkiye'ye gelsin. Türkiye'ye geldiğinde mutlaka yanımıza gelmesini bekleriz. Yani tekrardan yüz yüze görüşmek, konuşmak isterim çünkü oğlumu görüyor gibiyim. Zaniolo yanımdayken belki de oğlum gelmiş gibi hissedeceğim." şeklinde konuştu.

Anne Elif Özkan da yıldız futbolcunun davranışının son derece anlamlı olduğunu ve kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Zaniolo'nun açıklamasının kendisini duygulandırdığını belirten Elif Özkan, "Çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadı. İlk baştan bugüne kadar tekrardan oğlumu anması, 17 numarayı alması bizi gururlandırdı, onurlandırdı, mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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