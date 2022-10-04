Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı olay yarattı - Son Dakika
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Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı olay yarattı

04.10.2022 15:51

Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Galatasaray ile eşleşen GMG Kastamonuspor'un yaptığı paylaşım dalga konusu oldu. Eşleşmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Karadeniz ekibinin paylaşımında bulunan yazım yanlışları eleştirilirken sarı-kırmızılıların yıldızsız logosunun kullanılması ise taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray ile GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3 Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecek. Kura çekiminin ardından Karadeniz ekibinin yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

YILDIZSIZ LOGO KULLANILDI

GMG Kastamonuspor'un Galatasaray ile eşleştiklerini duyurduğu sosyal medya paylaşımında yaptığı yazım yanlışları dikkat çekti. Öte yandan Karadeniz ekibinin kullandığı görselde Galatasaray'ın yıldızsın logosuna yer vermesi sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki aldı.

Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı dalga konusu oldu
Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı dalga konusu oldu
Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı dalga konusu oldu
Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı dalga konusu oldu

TEK MAÇ OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu maçları 18-19-20 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda Galatasaray, GMG Kastamonuspor ile NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı olay yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı olay yarattı - Son Dakika
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