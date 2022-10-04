Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı olay yarattı

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Galatasaray ile GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3 Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecek. Kura çekiminin ardından Karadeniz ekibinin yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

YILDIZSIZ LOGO KULLANILDI

GMG Kastamonuspor'un Galatasaray ile eşleştiklerini duyurduğu sosyal medya paylaşımında yaptığı yazım yanlışları dikkat çekti. Öte yandan Karadeniz ekibinin kullandığı görselde Galatasaray'ın yıldızsın logosuna yer vermesi sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki aldı.

TEK MAÇ OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu maçları 18-19-20 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda Galatasaray, GMG Kastamonuspor ile NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek.