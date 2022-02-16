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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

16.02.2022 21:29
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

1 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)

2 Mart Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

3 Mart Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

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Türkiye Kupası, Türkiye, Futbol, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı - Son Dakika
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