Zişan Koparan\'dan Taekwondo\'da Başarı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Zişan Koparan Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

17- 22 Mart 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda, Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Zişan Koparan, Yıldız Kızlar (51 kg) kategorisinde 186 sporcu arasından 7 müsabaka sonucunda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Aldığı önemli derecesi ile 24 Mart 2025'te Antalya'da gerçekleştirilecek olan Yıldızlar Milli Takım Seçmelerine katılma hakkı kazandı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu üstün başarısından dolayı öğrencimizi ve Antrenörü Rıdvan Kurt'u tebrik ediyor, milli takım seçmelerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA