Ziya Erdal, Sivasspor'da siftah yaptı - Son Dakika
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Ziya Erdal, Sivasspor'da siftah yaptı

16.04.2022 16:41
Ziya Erdal, Sivasspor'da siftah yaptı

DG Sivasspor'un 34 yaşındaki oyuncusu Ziya Erdal, Hatayspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un 34 yaşındaki oyuncusu Ziya Erdal, Hatayspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Sivasspor'da Ziya Erdal attığı golle beraberliğe katkı sağlarken, bu sezon ilk kez ağları sarstı. Maça ilk 11'de başlayan deneyimli oyuncu Erdal, 28. dakikada penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. Ziya Erdal böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 18 maça çıkan Ziya, 9 kez de ilk 11'de görev aldı. Ziya, 818 dakika oyunda kaldı. - SİVAS

Ziya Erdal, Sivasspor'da siftah yaptı

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Spor Toto Süper Lig, Ziya Erdal, Hatayspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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