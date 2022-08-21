Çaycumaspor'un başkanı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çaycumaspor'un başkanı belli oldu

21.08.2022 15:22
Çaycumaspor'un başkanı belli oldu

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor, 45 gün aranın ardından yeni kulüp başkanına kavuştu.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor, 45 gün aranın ardından yeni kulüp başkanına kavuştu. Sarı Lacivertli ekibin yeni başkanı Bartınlı iş insanı Enes Eser oldu.

Bugün Çaycuma Seka Sosyal Tesisleri'nde Çaycumaspor Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. İsmail Uzaldı'nın Divan Başkanlığını yaptığı kongrede Mustafa Verimbaş, Levent Çakmak ve Ali Köktürk Divan kurulunu oluşturdu. Listelerinin tamamlanmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile kongre başladı. Çaycuma'nın önde gelenlerinden kongrede aday olmazken, tek liste ile tüm üyelerin oylarını alan Enes Eser, Çaycumaspor'un resmen Kulüp Başkanı oldu. 25 kişilik yönetim listesinde 8 kadının bulunması fark kattı.

Çaycumaspor'un 2022-2023 Futbol sezonunda olan yönetim kurulunda isimler ise şu şekilde oluştu; Başkan Enes Eser, Ferruh Yücel, Eda Aldarı, Emine Gegen, Ayfer Aydoğan, Sedanur Çetinoğlu, Fatmanur Keskin, Soner Uzunal, Filiz Uzunal, Muzaffer Özden, Günay Güney, Serkan Akın, Cemile Albayrak, Yeliz Akın, Levent Çakmak, Furkan Çakır, Ali Köktürk, Güvenç Altuğ, Sait Altay, Serkan Oral, Bayram Çorbacı, Mete Sağlam, Yalçın Nalbant, Eren Uzaldı ve Mert Meriç Güneş. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Otomobiliyle 70 metre sürüklenen sürücü yaşam savaşını kaybetti Otomobiliyle 70 metre sürüklenen sürücü yaşam savaşını kaybetti Bisikletiyle seyahate çıkan genç KYK yurtlarında konaklıyor Bisikletiyle seyahate çıkan genç KYK yurtlarında konaklıyor
Kaynak: İHA

Zonguldak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaycumaspor'un başkanı belli oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
13:49 Antalya'da zehirli aslan balığını yakalamak için kıyasıya yarıştılar, tutulan balıklar ise ızgarada pişirilip yendi
13:47 Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 15:22:44. #1.12#
SON DAKİKA: Çaycumaspor'un başkanı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement