19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında Emniyet güçlerinin son 5 gündür yürüttüğü operasyonlarda 200 şüpheliyi yakaladığını duyurdu. Yerlikaya, bu operasyonlarla dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin önüne geçildiğini belirtti.

65 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 65'i tutuklandı, 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

DOLANDIRICILIKTAN YASA DIŞI BAHİSE KADAR GENİŞ SUÇ YELPAZESİ

Soruşturmalar kapsamında şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden "görev yap kazanç sağla" ve "ürün satışı" temalarıyla vatandaşları dolandırdığı, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattığı, bahis sitelerine para nakline aracılık edip reklamını yaptığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığı, POS tefeciliği yaptığı ve kişisel verilerin paylaşımı ile sorgulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

EGM VE MASAK KOORDİNASYONUNDA 19 İLDE OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Adana, Adıyaman, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Samsun ve Van'da operasyonlar düzenlendi. Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklar soruşturma başlattı.

"DİJİTAL ALANDA SUÇ YAPILARINA MÜSAMAHA YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara karşı kararlı mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak, dijital alanda vatandaşların güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermediklerini ifade etti ve operasyonlarda görev alan ekipleri tebrik etti.