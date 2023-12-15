 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2024'te Tanıtılacak iPad Pro OLED Ekranla Gelecek - Son Dakika
Üye Girişi

2024'te Tanıtılacak iPad Pro OLED Ekranla Gelecek

2023 yılında zirvede olan Apple, 2024'e odaklanmış durumda. İlk kez hiçbir iPad serisini yenilemeyen Apple, önemli bir sıçrama öncesi sessizlik olarak nitelendiriliyor. Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen iPad Pro modeli, OLED ekrana sahip olacak.

2024\'te Tanıtılacak iPad Pro OLED Ekranla Gelecek
15.12.2023 - 23:14,
Abone Ol

2023 yılını yine zirvede tamamlayan Apple, gözünü 2024'e dikmiş durumda. Teknoloji devi, bir ilki gerçekleştirerek bu yıl hiçbir iPad serisini yenilemedi. Önemli kaynaklar, bunun büyük bir sıçrama öncesi sessizlik olarak nitelendiriyor. Zira iPad Pro modelinde de önemli yükseltmeler göreceğiz.

iPad Pro, OLED ekrana sahip olacak

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki Mevcut iPad'lerin tümü LCD ekranlara sahip. Dünya üzerinde birçok Apple takipçisi, OLED ekranlı tabletlerin gelmesini bekliyor. İlk sızıntı bilgiler OLED ekranlı iPad Pro'nun 2025 yılından önce gelmeyeceğini söylüyordu.

2024'te Tanıtılacak iPad Pro OLED Ekranla Gelecek

Daha sonra cihazın önümüzdeki yıl sahne alabilmesi için çalışıldığı söylentiler arasında yer aldı. Doğruluk payı yüksek haberleriyle tanınan Apple Insider'ın üst düzey yöneticilerden alındığını söylediği bilgilere göre 2024 yılının ilk yarısında tanıtılacak olan iPad Pro modeli, OLED ekrana sahip olacak.

Öte yandan rapor katlanabilir iPhone hakkında da bazı detaylar barındırıyor. Bilindiği üzere Apple, katlanabilir akıllı telefon alanında henüz bir ürün ortaya koymadı. Şirket, herhangi bir trende hemen yetişmektense en iyisini yapmayı hedefleyerek biraz beklediklerini söylüyor.

Apple'ın 2023'te kazandığı para rekor kırdı!

Katlanabilir alanında ilk ürününü çıkarmak isteyen Apple'ın görünüşe göre hiçbir acelesi yok. Tedarik raporlarına bakılırsa Apple, ilk katlanabilir ürünlerini 2025 yılından önce piyasaya sürmeyecek. Görünen o ki bir süre daha bu alanda Samsung, OnePlus ve Google gibi şirketlerin yarışını izleyeceğiz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 2024 yılında tanıtılması beklenen iPad Pro, OLED ekranla beklentileri karşılar mı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Iphone, Dünya, Apple, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 2024'te Tanıtılacak iPad Pro OLED Ekranla Gelecek - Son Dakika


21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti

Son Dakika
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 23:51:19. #1.11#
SON DAKİKA: 2024'te Tanıtılacak iPad Pro OLED Ekranla Gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement