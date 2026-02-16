Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti - Son Dakika
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti

16.02.2026 11:33  Güncelleme: 12:12
Türkiye'de kaldıraçlı işlemler SPK tarafından kesin olarak yasaklanmış olmasına rağmen, bazı global kripto para borsalarının Türk kullanıcılara yönelik çalışmalarını sürdürdüğü görülüyor. Son olarak Weex isimli kripto para borsası, Türkiye'de düzenlediği fiziksel etkinlikte 400 kat kaldıraç (400x) ürününü ve Türkiye'de yasak kapsamında değerlendirilen çeşitli ürünleri tanıttı. Etkinliğe katılan bazı kripto para fenomenleri ise organizasyonu duyurarak dolaylı biçimde tanıtım yaptı.

Kripto para sektöründe regülasyon tartışmaları sürerken, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) daha önce Türk kullanıcıların yönlendirilmesini önlemek amacıyla bazı platformlara Türkçe dil desteğini kaldırtması ve Türkiye'ye yönelik reklam ile pazarlama faaliyetlerini yasaklaması dikkat çekmişti. Buna rağmen Weex isimli global kripto para borsasının Türkiye'de fiziki etkinlik yapması ve canlı yayınla geniş kitlelere ulaştırılması tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

TÜRK FENOMENLER DE PAYLAŞIM YAPTI

Canlı yayınlanan etkinlikte yüksek kaldıraçlı ürünlerin detayları paylaşılırken, bazı kripto fenomenlerinin de takipçilerini ilgili platforma yönlendiren paylaşımlar yaptığı görüldü. Türk kripto fenomenlerinden Lord Of Crypto (Fırat Kurtoğlu), Nihat Çetinkaya, Coin Mühendisi, KriptoPusulası (Berk Özdeşer), Mehmet Gizik ve Caner Saltık'ın da Weex etkinliğene katılan isimler arasında yer aldığı belirtildi. Bazı fenomenler, X ve Telegram üzerinden yaptıkları paylaşımlarda kaldıraçlı işlemlere yönelik kampanyaları öne çıkardı. Uzmanlar, bu tür tanıtımların yatırımcıları yüksek riskli işlemlere teşvik ettiği ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

SPK'nın yaptığı açıklamada, "Kurulumuzca yetkilendirilen kuruluşlar dışındaki kişiler tarafından Türkiye'de yerleşik yatırımcılara yönelik kaldıraçlı işlemler yaptırılması izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunu oluşturmaktadır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 109'uncu maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanların iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Kurulumuzca yapılan denetimler neticesinde; sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanların yanı sıra, gerek söz konusu faaliyetin tanıtımını/reklamını yaparak gerek kendisine ait ve/veya yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarını ve/veya telefon hatlarını kullandırarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunun icrasını kolaylaştıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

ERİŞİM ENGELİ GÜNDEMDE

Sektör kaynakları, Türkiye'de lisans başvurusu bulunmamasına rağmen faaliyetlerine devam eden Weex gibi borsalar hakkında erişim engeli kararlarının gündeme gelebileceğini belirtiyor. Daha önce benzer durumlarda bazı platformlara erişim kısıtlaması getirilmişti. Öte yandan uzmanlar, sosyal medya üzerinden yapılan tanıtımlarda reklam ibaresine yer verilmemesi ve yasaklı sermaye piyasası ürünlerinin öne çıkarılması gibi uygulamaların da ayrı bir ihlal alanı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Tartışmaların, kripto para piyasasında denetim ve yatırımcı koruması başlıklarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıması bekleniyor.

Kripto Para, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

