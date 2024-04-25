ABD'de iPhone Satışları Düşüyor - Son Dakika
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Teknoloji

ABD'de iPhone Satışları Düşüyor

ABD\'de iPhone Satışları Düşüyor

Apple'ın Amerika Birleşik Devletleri akıllı telefon pazarındaki payı 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 33'e düştü. Rekabetin yoğun olduğu sektörde Apple'ın pazar payı giderek azalıyor.

25.04.2024 11:09
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Apple tarafından piyasaya sürülen iPhone'lar, akıllı telefon pazarında önemli bir konuma sahip. Bu bağlamda her yıl milyonlarca satış gerçekleşiyor. Ancak rekabetin yoğun olduğu bu sektörde Apple'ın pazar payı yavaş yavaş eriyor. Son gelen bilgilere göre iPhone satışları, 2024'ün ilk çeyreğinde de düşmeye devam etti. İşte ayrıntılar…

ABD'de iPhone satışları düşmeye devam ediyor

Apple'ın Amerika Birleşik Devletleri akıllı telefon pazarındaki payı geçen senenin ilk çeyreğinde yüzde 40'dı. Pazar araştırma şirketi Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone satışları daha da düştü ve bu oran, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 33 olarak belirtildi.

ABD'de iPhone Satışları Düşüyor

Bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri akıllı telefon pazarında açık ara lider olan Apple, artık pazarın sadece üçte birini temsil ediyor. Geçen yılki pazar payına göre oldukça ciddi bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz.

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Android akıllı telefon üreticilerinin attığı adımlar ile pazardaki rekabet bir hayli kızıştı. Bu rekabet, Apple'ın satış rakamlarını doğrudan etkiledi. Bu da teknoloji devinin bir zamanlar elinde tuttuğu pazarın üçte ikilik dilimini kaybetmesine yol açtı.

Apple'ın güç kaybetmesinde birçok sebep bulunuyor. Şirketin eski günlerine dönmek için nasıl bir adım atacağı ise merak konusu. Ancak tüketici cephesinden gelen geri bildirimlere göre fiyat tarafında önemli bir güncelleme yapması gerekiyor gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce iPhone satışları neden düşüyor? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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