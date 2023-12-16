Activision Blizzard, cinsiyet ayrımcılığı davasını 54 milyon dolarla kapatıyor

Activision Blizzard, 2021 yılında cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle davalık olmuştu. Bu damganın yapıştırılmasının sebebi, şirketin bir "Erkekler Kulübü" kültürüne sahip olması. Şirket, bu davayı parayla çözmeye hazırlanıyor.

Activision, davayı 54 milyon dolar ödeyerek kapatmaya hazırlanıyor

Şirket, taciz davasını yaklaşık 54 milyon dolar karşılığında çözmeye hazırlanıyor. Şirketin işyeri uygulamalarına dikkat çeken dava, Microsoft'un 18 aylık bir hukuk mücadelesinin ardından Ekim ayında onaylanan 69 milyar dolarlık Activision Blizzard satın almasında önemli bir faktördü.

Anlaşmaya cevaben bir Activision Blizzard sözcüsü bir açıklama yayınlayarak şirketin anlaşmada ortaya konan sorunları ele alma konusundaki kararlılığını vurguladı. Sözcü, tüm çalışanlar için adil ücretlendirme ve terfi politikaları ve uygulamalarını hayata geçirmeye kararlı olduklarını ifade etti. Şirket ayrıca, yeterince temsil edilmeyen topluluklardan nitelikli adaylara ulaşarak, onları işe alarak ve elde tutarak kapsayıcılığı teşvik etme çabalarının devam edeceğini taahhüt etti.

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Uzlaşmanın bir parçası olarak Activision Blizzard, ücretlendirme ve terfide daha adil standartlar sağlamak için adımlar atacak. Şirket, 12 Ekim 2015 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Kaliforniya'da çalışan veya sözleşmeli işçi olan kadın çalışanlarına parasal yardım sağlayacak.

Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı (CRD) tarafından 2021 yılında açılan davada, Activision Blizzard yönetiminin ücret eşitsizliği, cinsiyet ve cinselliğe dayalı taciz ve ayrımcılıkla ilgili şikayetleri kasıtlı olarak görmezden geldiği iddia edildi. Activision Blizzard bu iddiaları sürekli olarak reddetti ve iç soruşturmaların suçlamalarda herhangi bir haklılık payı bulunmadığını belirtti.

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Anlaşma ayrıca 2021'deki davadan bazı iddiaların geri çekilmesini de içeriyor. CRD anlaşmada, hiçbir mahkeme veya bağımsız soruşturmanın Activision Blizzard'da sistematik veya yaygın cinsel taciz iddialarını kanıtlamadığını kabul etti. CEO Robert Kotick de dahil olmak üzere şirketin yönetim kurulu da işyerindeki suiistimal vakalarının ele alınmasında uygunsuz davranmadıkları için takdir edildi.

Başlangıçta Kaliforniya eyaleti, Activision'ın yaklaşık 2.500 çalışanı için ödemesi gereken tutarın yaklaşık 1 milyar dolar olmasını istemişti ancak şirket 54 milyon dolarla davadan kurtuluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.