Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak - Son Dakika
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Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak

Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak
05.08.2025 11:09
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kuruluşu TEMSAN 'Akıllı Sokak Aydınlatması' projesini geliştirdi. Proje ile vatandaşlar, elektrikli araçlardan akülü sandalyelere, telefonlardan tabletlere kadar birçok cihazını ücretsiz şarj edebilecek. Proje ile ayrıca ücretsiz kablosuz internet hizmeti de verilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN), sokakta ücretsiz şarj ve internet ihtiyacının karşılanabileceği 'Akıllı Sokak Aydınlatması'nı geliştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; şu an prototipi üretilen ve test edilen cihazın, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları sürüyor. Sokaktaki sıradan aydınlatmaların aksine geliştirilen akıllı sokak aydınlatması, teknolojik imkanlarla donatıldı. Aydınlatma cihazına; LED aydınlatma, elektrikli araç ve tekerlekli sandalye şarj üniteleri, güvenlik kamerası, dijital bilgilendirme ekranı, kablosuz internet erişim noktası ve USB telefon şarj noktaları yerleştirildi. Testleri devam eden proje yaygınlaştırıldığında ve seri üretime geçtiğinde kişiler, elektrikli otomobillerini, tekerlekli sandalyelerini ve telefon veya tablet gibi teknolojik cihazlarını sokak aydınlatmasına bağlayarak şarj edebilecek.

HAVA KALİTESİ TAKİP EDİLECEK

Akıllı Sokak Aydınlatması, üzerinde bulunan hava kalitesi ölçüm sensörü ile havanın kalitesini de yakından takip edilecek. Aydınlatmaları kullanan vatandaş, cihazdaki dijital ekran üzerinden güncel haberlere, trafik yoğunluğu bilgisine ve hava durumuna da erişebilecek. Geliştirilen akıllı sokak aydınlatması, üzerinde bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla şehrin güvenliğine katkı sağlarken herhangi bir afet ya da acil durum anında da acil durum anons sistemi sayesinde vatandaşları uyarabilecek. Acil durumlarda akıllı aydınlatmadaki donanım, sesli ve görüntülü olarak vatandaşların dikkatini çekecek. Şebekeye bağlı olan akıllı sokak aydınlatması, aynı zamanda üzerindeki güneş panelleriyle de doğrudan güneş enerjisinden güç üretebiliyor. Böylece, şebekeye yük olmadan da enerji ihtiyacına cevap verebiliyor.

Tüm şehirlere kurulacak! Vatandaş ücretsiz kullanacak

"ŞEHİR YAŞAMI DAHA SÜRDÜRELEBİLİR OLACAK"

TEMSAN Başmühendisi İpek Acay, akıllı sokak aydınlatması projesi ile enerjinin verimli kullanılmasını sağlarken, vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Acay, "Akıllı direk ile vatandaşlarımızın enerjiye daha rahat erişmesini sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehir yaşamını daha sürdürülebilir ve verimli hale getirmek için yola çıktıklarını ifade eden Mühendis Tuğba Aydın Kart ise "Cihazımızın üstünde bir hava istasyonu yer alıyor. Bu istasyon, rüzgarın yönünü ve şiddetini, hava ve gürültü kirliliğini, sıcaklık, nem ve güneş radyasyonu gibi değerleri ölçebiliyor. Direği, sokak ve yaya aydınlatması için kullanabiliyoruz. Caddeleri rahatlatmak için direk üzerinde elektrikli araç şarj istasyonu kullandık. Akülü sandalye kullanan bireyleri sokak hayatına katmak amacıyla direkte akülü sandalye şarj cihazına da yer verdik. Cihaza, USB girişi de konumlandırdık. Ayrıca, internete ücretsiz erişim de söz konusu. Güvenlik kamerası ile de şehir güvenliğini sağlamayı hedefledik" diye konuştu.

Direkte bulunan güneş panelleri sayesinde güneş enerjisini kullandıklarını belirten Kart, "Aydınlatma üzerinde bulunan fotoseller sayesinde de güneş enerjisini verimli kullanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak - Son Dakika

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