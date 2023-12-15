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Amazon, Kuiper Projesi ile SpaceX'e rakip olacak - Son Dakika
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Amazon, Kuiper Projesi ile SpaceX'e rakip olacak

Amazon, Kuiper Projesi'nin uydu hizmetini kullanan müşteriler için verimi artıracak ve gecikmeyi azaltacak önemli teknolojiyi başarıyla doğruladığını açıkladı. Kuiper Projesi'nin uyduları, optik uydular arası bağlantıları sağlayan OISL teknolojisi sayesinde aynı anda birçok uzay aracıyla bağlantı kurabilecek. Bu teknolojiyle uydular, verileri %30 daha hızlı taşıyabilecek.

Amazon, Kuiper Projesi ile SpaceX\'e rakip olacak
15.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:15
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Amazon, SpaceX'e rakip olacağı Kuiper Projesi ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Şirket yaptığı açıklamada, Amazon'un Kuiper Projesi'nin uydu hizmetini kullanan müşteriler için verimi artıracak ve gecikmeyi azaltacak önemli teknolojiyi başarıyla doğruladığını söyledi. İşte detaylar…

Amazon, Kuiper Projesi bünyesinde fırlatacağı uyduları son teknoloji ile donatacak!

Amazon, SpaceX'e rakip olacak. Musk'ın Starlink uydularının yanına Kuiper Projesi ismini verdiği internet uydularını fırlatacak. Bu uyduları daha iyi internet hizmeti vermek verimi arttırmak amacıyla yüksek teknolojiyle donatıyor.

Şirket perşembe günü yaptığı bir açıklamada uyduların verimini arttıracağı bu teknolojinin testlerini başarıyla tamamladığını belirtti. Optik uydular arası bağlantıları sağlayan kısaca OISL adı verilen teknoloji, yörüngedeki uzay araçları arasında veri göndermeyi sağlıyor. Bunun için ise kızılötesi lazerleri kullanıyor. Peki daha önce bu teknoloji kullanılıyor muydu? Önceki nesillerde bu teknoloji aynı anda yalnızca iki uyduyu bağlıyordu. Artık Kuiper Projesi'nin uyduları, bu teknoloji sayesinde aynı anda birçok uzay aracıyla bağlantı kurabilecek. Böylece OISL uzayda uydu ağı oluşturacak.

Amazon ve SpaceX el sıkıştı!

Amazon, bu gelişmiş OISL'yi etkinleştirmek için birçok zorluğun üstesinden gelmek zorunda kaldı. Uzay aracı tüm ilgili yörünge dinamikleri ile birlikte saatte 15.534 mil hıza kadar hareket ediyor. Lazerlerin 2.616 mil uzaklığa kadar teması sağlamak için dar ve çok doğru bir ışına sahip olması gerekiyor. Şirket, optik ve kontrol sisteminin tüm bu engelleri aştığını söylüyor.

Amazon, "Bu testler, Project Kuiper'in gelişmiş iletişim mimarisinin son bileşenini doğruladı. Sonuçlar, OISL'lerin 2024'ün ilk yarısında fırlatılması planlanan ilk üretim uydularımızda çalışır durumda olacağını garanti ediyor." dedi.

Bu ağ özelliği çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Kuiper Projesi'nin uyduları, bu ağ özelliği sayesinde rakiplerinden daha hızlı olacak. Çünkü bu teknolojiyle uydular, verileri eşdeğer bir mesafe boyunca veri gönderen karasal fiber optik kablolara kıyasla yaklaşık %30 daha hızlı taşıyabilecek.

Kuiper'in teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı Rajeev Badyal, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. "Uydu takımyıldızımız genelindeki uydular arası optik bağlantılarla, Kuiper Projesi, uzayda etkili bir şekilde çalışacaktır. Bu sistem, hız, maliyet ve güvenilirliği optimize etmek üzere tamamen şirket bünyesinde tasarlandı. Ayrıca tüm mimari, en başından beri kusursuz bir şekilde çalıştı."

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Amazon, Kuiper Projesi ile SpaceX'e rakip olacak - Son Dakika


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