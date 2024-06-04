Anne, Oğlunun İnternet Üzerindeki Cinsel Şantaj Sonucu İntihar Etmesiyle Farkındalık Yaratıyor - Son Dakika
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Teknoloji
BBC

Anne, Oğlunun İnternet Üzerindeki Cinsel Şantaj Sonucu İntihar Etmesiyle Farkındalık Yaratıyor

Nijerya'da yaşayan bir anne, oğlunun internette cinsel şantajcılar tarafından hedef alındıktan sonra intihar etmesi üzerine farkındalık yaratmak için bir kampanya başlatıyor. Anne, gençleri bu tür suçlular konusunda uyararak videoları milyonlarca beğeni alıyor. Nijerya polisi ise suçları ciddiye almadıkları iddialarını reddediyor. Cinsel şantaj vakaları dünya genelinde artış gösterirken, Nijerya'da bu suçlar genellikle Yahoo Boys adı verilen suç örgütleriyle bağlantılı olarak gerçekleşiyor.

04.06.2024 04:41
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Oğlu internette cinsel şantajcılar tarafından hedef alındıktan altı saat sonra intihar eden bir anne, farkındalık yaratmak için kampanya yürütüyor.

Nijerya'nın Lagos kentinde yaşayan Samuel ve Samson Ogoshi adlı kardeşler tarafıdan hedef alınan Jordan DeMay 2022'de öldü. DeMay ile aynı yaşlardaki çekici bir kız gibi davranan Ogoshi kardeşler, daha sonra DeMay'i müstehcen fotoğraflarını yayımlamakla tehdit etti.

Şimdi Jordan'ın annesi Jenn Buta, TikTok hesabında, gençleri çoğunlukla Nijerya'da bulunan bu tür suçlular konusunda uyarıyor ve videoları bir milyondan fazla "beğeni" alıyor.

Nijerya Polisi, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu suçları ciddiye almadıkları iddiasının "gülünç" olduğunu söyled.

20 ve 22 yaşlarındaki Nijeryalı kardeşler, 17 yaşındaki Jordan'ı Instagram üzerinden hedef aldı ve cinsel içerikli fotoğraflar yolladı. Daha sonra da Jordan'ı kendi müstehcen fotoğraflarını yollamaya ikna etti.

Daha sonra, bu fotoğrafları internette paylaşmamak için Jordan'a şantaj yaptılar.

Jordan artık daha fazla para gönderemeyeceğini ve intihar edebileceğini söylediğindeyse Ogoshi kardeşler "Çabuk yap ya da ben sana yaptırırım" yanıtını verdi.

ABD'ye iade edilen Nijeryalı kardeşler, suçlamaları kabul etti ve şu an cezalandırılmayı bekliyorlar.

Bir başka zanlı ise Nijerya'dan iade edilmemek için mücadele veriyor.

ABD'nin kuzeyindeki Michigan'da yaşayan Jenn Buta BBC'ye yaptığı açıklamada "Jordan'ın konuşmaya başlamasıyla yaşamına son vermesi arasında altı saatten az süre var" dedi.

"Aslında internette bir senaryo var ve bu insanlar bu senaryoyu takip edip, baskı yapıyorlar. Bunu da çabuk yapıyorlar ki, bir sonraki kişiye geçebilsinler. Çünkü önemli olan hacim."

İnternet üzerinden cinsel şantajda genellikle erkek çocukları ya da genç yetşkin erkekler hedef alınıyor.

Geçen ay, hedef alınan Avustralyalı bir öğrencinin daha sonra kendisini öldürmesinin ardından iki Nijeryalı erkek tutklandı.

Japonya'da da Nijerya bağlantılı vakalarda artış oldu.

ABD'deki verilere göre vakalar geçen yıl bir önceki yıla kıyasla iki kat artıp, 27.600( çıktı. Son iki yılda en az 27 erkek çocuğu da intihar etti.

Bu hafta Nijerya Ulusal Siber Suç Merkezi'nden teknik yetkililer, İngiltere'deki Ulusal Suçla Mücadele Ajansı (NCA) ile Londra'da bir görüşme yapıp, işbirliğini geliştirmeyi ele aldılar.

NCA geçen ay tehditlerdeki artış konusunda çocuklara ve okullara uyarıda bulundu.

Cinsel şantaj tehdidinin başta Batı Afrika ülkeleri ve aynı zamanda Güney Doğu Asya ülkelerinden geldiği kaydedildi.

Siber güvenlik araştırmacıları, bu suçların sıklıkla Nijerya'daki Yahoo Boys ile bağlantılı olduğunu belirtiyor. Bu isim 2000'li yılların başındaki Yahoo e-postaları bağlantılı bir siber suç dalgasının ardından verilmişti.

Geçtiğimiz aylarda, ABD'li bir siber güvenlik şirketi Network Contagion Araştırma Enstitüsü'nün analizi, Nijeryalı TikTok, YouTube ve Scribd hesaplarında gençlere nasıl şantaj yapılacağına dair tavsiyelerin paylaştıklarına dikkat çekti.

Nijrya Siber Suç Merkezi Müdürü Uche Ifeanyi Henry, BBC'ye yaptığı açıklamada, görevlilerin suçluların üzerine "sert bir şekilde gittiğini belirtti ve "Nijerya'nın üzerine düşeni yapmadığına inanan insanlar gülünç" dedi.

Henry ayrıca, hükümetin son teknololijlerle donatılmış bir siber suç merkezine milyonlarca dolar harcamasının sorunu, özellikle de cinsel şantajı ciddiye aldıklarını gösterdiğini savundu.

'Komşu ülkeler'

“Suçlulara büyük bir darbe vuruyoruz" diyen Henry "Pek çoğu soruşturuldu e tutuklandı. Bu suçluların bir çoğu bu nedenle komşu ülkelere taşınıyor" diye konuştu.

Cinsel taciz vakaları hala yükselişte ve Nijeryalı gençler de hedef alınıyor. Ancak bu suçlular sadece Nijerya'nın sorunu değil ve başa çıkmak için küresel destek gerekiyor.

'Ana akım faaliyet'

Ancak Digital Footprints Nijerya'dan Dr. Tombari Sibe, cinsel şantaj gibi siber dolandırıcılıkların, teknolojiyi kullanabilen büyük bir genç nüfus için normalleştiğini vurguluyor.

Sibe "Başlıca tetikleyiciler sosyal ve ekonomik. Büyük bir işssizlik ve yoksulluk sorunu var. Çok fazla şeyi olmayan bu gençler için, sonucunu fazla düşünmedikleri adeta ana akım bir faaliyet oldu." diyor.

Kaynak: BBC

Nijerya, Yahoo, Dünya, Teknoloji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Anne, Oğlunun İnternet Üzerindeki Cinsel Şantaj Sonucu İntihar Etmesiyle Farkındalık Yaratıyor - Son Dakika

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