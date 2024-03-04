Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı - Son Dakika
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Teknoloji

Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı

Apple Türkiye, bugün tanıtılan yeni ürünleriyle birlikte tüm cihazlarına zam yaptı. Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu konumunda olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı.

04.03.2024 17:17  Güncelleme: 17:21
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Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı. Zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye yükseldi.

Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı

APPLE'DAN TÜM ÜRÜNLERE YENİ ZAM

Yeni zamla birlikte iPhone 14 128 GB'nin fiyatı 47 bin 499 TL'den 51 bin 499 TL'ye, iPhone 14 Plus 128 GB'nin fiyatı 53 bin 999 TL'den 58 bin 499 TL'ye çıktı. iPhone 15 128 GB'nin fiyatı 53 bin 999 TL'den 58 bin 499 TL'ye, iPhone 15 Pro 128 GB'nin fiyatı 69 bin 999 TL'den 75 bin 499 TL'ye yükseldi.

Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı

EN PAHALI iPHONE 107 BİN 999 TL'YE YÜKSELDİ

Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı.

Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Teknoloji

Apple, Zam, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • sait turk: valla kimse almasın adamlar Amerikada 1000 dolara sattıklarını Türkiyede nerdeyse 3500 dolara satıyorlar talep olmasın bakalım 134 2 Yanıtla
  • Murat Topal: O adamlar satmıyor ki, o adamlar yine Türkiye’ye aynı fiyata satıyor, fiyat global ancak ülkeye gelip senin benim cebime girene kadar 2-3 katına çıkıyor 12 1
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