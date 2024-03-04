Teknoloji

Kendi kendini tatmin ettiği sahne olay yaratmıştı! Hafsanur Sancaktutan konuştu

Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı. Zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye yükseldi.

APPLE'DAN TÜM ÜRÜNLERE YENİ ZAM

Yeni zamla birlikte iPhone 14 128 GB'nin fiyatı 47 bin 499 TL'den 51 bin 499 TL'ye, iPhone 14 Plus 128 GB'nin fiyatı 53 bin 999 TL'den 58 bin 499 TL'ye çıktı. iPhone 15 128 GB'nin fiyatı 53 bin 999 TL'den 58 bin 499 TL'ye, iPhone 15 Pro 128 GB'nin fiyatı 69 bin 999 TL'den 75 bin 499 TL'ye yükseldi.

EN PAHALI iPHONE 107 BİN 999 TL'YE YÜKSELDİ

Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı.