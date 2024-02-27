Teknoloji

Apple Vision Pro ekranlarında gizemli çatlak sorunu gündemde! Kullanıcıların açtıkları forum konularına göre Vision Pro'nun dış ekranında gizemli çatlaklar oluşuyor. Peki bu sorunun temel sebebi ne? Gizemli çatlakların oluşmasına sebebiyet veren durum hangisi? İşte konuyla ilgili detaylar…

Vision Pro'larda ilginç sorun! Ekranlar kendi kendine çatlıyor

Apple'ın ilk nesil VR gözlüğü Vision Pro'nun satışa çıkmasından bu yana sadece 3 hafta geçti. İlk nesil olması sebebiyle biraz daha deneysel gözle bakılan Vision Pro, ekran ısınması vb. sorunlarla gündemdeydi. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sorun oldukça dikkat çekti.

Kullanıcılar tarafından yapılan yorumlara göre Apple Vision Pro'ların ekranları kendi kendine çatlıyor. Özellikle ekranın tam ortasından aşağıya doğru dik bir hat ile inen çatlak cihazın kullanılmasını da zorlaştırıyor. Kullanıcıların forumlarda yaptıkları paylaşımlara bakıldığında genellikle cihazların aynı yerden benzer şekillerde kırıldığı görülüyor.

Türkiye'nin en pahalı telefonu olabilir! Honor Magic V2 RSR Porsche Design tanıtıldı

İlk etapta cihazları yere düşürdükleri düşünülüyor. Fakat kullanıcılar cihazlara zarar verecek bir durumun yaşanmadığını bildiriyor. Konuyla ilgili Apple'dan henüz bir açıklama yok. Ancak konu yabancı basın ve forumlarda büyük yankı uyandırmış durumda. İlerleyen günlerde gizemli çatlaklarla ilgili Apple'ın açıklama yapması bekleniyor.

Sorunun şu an için kaç kullanıcıyı etkilediği bilinmiyor. Ancak 3500 dolara satılan Apple Vision Pro'nuzun ekranı çatladığında AppleCare size 300 dolar ile 800 dolar arasında değişen bir fatura çıkarıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…