BAİBÜ ve ROKETSAN'dan Savunma Sanayi İçin İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAİBÜ ve ROKETSAN'dan Savunma Sanayi İçin İşbirliği

18.02.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin savunma sanayisi için BAİBÜ ve ROKETSAN arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile ROKETSAN arasında Türkiye'nin savunma sanayisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaya yönelik stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

Üniversitede düzenlenen programda, ROKETSAN kurumsal tanıtım filminin izletilmesinin ardından "Roketsan Stratejik İş Ortakları ve Tedarik Ekosistemi" başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Programda konuşan BAİBÜ Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, kentin sanayi altyapısının büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğunu, bu yapının istihdam ve üretim kültürü açısından değerli olduğunu ancak küresel rekabet çağında düşük katma değerli üretimle ilerlemenin mümkün olmadığını söyledi.

Dünya ekonomisinde belirleyici olan unsurların teknoloji, kalite ve sürdürülebilirlik olduğuna dikkati çeken Yiğit, "Dünya savunma harcamaları 2 trilyon doların üzerine çıktı. Savunma teknolojileri havacılıktan otomotive, enerjiden haberleşmeye, yazılımdan yapay zekaya pek çok sivil teknoloji alanına yön verdi. Türkiye de 20 yılda savunma sanayisinde önemli dönüşüm gerçekleştirdi. Yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 80'in üzerine çıktı. Savunma ihracatı ise 10 milyar dolar seviyesine ulaştı." diye konuştu.

Yiğit, bu dönüşümle Türkiye'nin küresel ölçekte güçlü aktör haline geldiğini belirterek, "Bu sürecin en önemli oyuncularından biri de ROKETSAN'dır. Roket, füze, hassas güdümlü akıllı mühimmat ve uzay teknolojilerinde ülkemizin savunmasına güç katan ve bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran ROKETSAN, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında yer alıyor." dedi.

"Savunma sanayisinde sürdürülebilir başarı için üniversite-sanayi işbirliği önemli"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise savunma sanayisinde sürdürülebilir başarı için üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dikkati çekerek, Bolu'nun da bu ekosistemde yer alması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli başarı hikayesi yakaladığını dile getiren İkinci, "İnsansız hava araçlarında, onların mühimmatlarında dünyanın açık ara bir numarası. Aslında kendi kendine yetmekle kalmayıp, sadece Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını değil, dost ve kardeş ülkelerin de mühimmat ve savunma sistemleri anlamında ihtiyacını karşılayan noktaya ulaştı." diye konuştu.

İkinci, savunma sanayisinin yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik ve teknolojik kalkınma bakımından da stratejik bir alan olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin 2025 yılı savunma sanayi ihracatı 10 milyar dolar seviyesini aştı. Bu da aslında dünyadaki savunma harcamaları içerisinde çok önemli paya ulaştığının da göstergesi. Ekosistem ve iş hacmi büyüyor. Ekonomik büyüklük oluşturuyor ama bu büyüklükten Türkiye'nin genelinin pay alması gerekiyor. Bolu da turizm potansiyelinin yanı sıra yüksek katma değerli üretim için uygun bir şehir." ifadelerini kullandı.

ROKETSAN'ın vizyonundan bahseden İkinci, şirketin yatırım yaptığı teknolojiler, gelecek planları ve stratejik hedeflerine ilişkin detayları da paylaştı.

Programa, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Vali Vekili Hakkı Uzun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın yapıldığı salonunun girişinde bulunan alanda ROKETSAN tarafından üretilen ürünlerin maketleri sergilendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Roketsan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji BAİBÜ ve ROKETSAN'dan Savunma Sanayi İçin İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:17:43. #7.11#
SON DAKİKA: BAİBÜ ve ROKETSAN'dan Savunma Sanayi İçin İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.