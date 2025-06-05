Bitget'ten Dolandırıcılıkla Mücadele Ayı - Son Dakika
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Teknoloji

Bitget'ten Dolandırıcılıkla Mücadele Ayı

Bitget\'ten Dolandırıcılıkla Mücadele Ayı
05.06.2025 12:49
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Bitget, Anti-Scam Month etkinlikleriyle kripto dolandırıcılıkla mücadelede farkındalığı artıracak.

WEB3 şirketi Bitget, siber dolandırıcılıkla mücadele için Dolandırıcılıkla Mücadele Ayı (Anti-Scam Month) etkinliklerinin ikinci yılında da farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğini duyurdu. Şirket, küresel çapta kripto güvenliği farkındalığını artırmayı hedefleyen 'Dolandırıcılıkla Mücadele Ayı' etkinliklerini ikinci yılını resmi olarak başlattı. Bu yılki teması ise 'Daha Akıllı Gözler, Daha Güçlü Kalkanlar' oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Sahte çekiliş bağlantıları başta olmak üzere sosyal medya üzerinden yayılan kötü niyetli akıllı kontratlara kadar siber dolandırıcılık vakaları her geçen yıl daha karmaşık ve fark edilmesi zor hale geliyor. 2024 yılı boyunca benzer dolandırıcılık yöntemlerinden kaynaklanan kayıplar 9,9 milyar doları aşarak 2020'den bu yana yıllık ortalama yüzde 24'lük bir artış gösterdi" ifadelerine yer verildi.

Bu ay temada oyunlaştırılmış eğitim içerikleri, topluluk hikayeleri ve yüksek etkileşimli sosyal medya kampanyaları ile bir farkındalık kültürü inşa edilmesi amaçlanıyor. Farkındalığı artırmak için gerçekleştirilecek çalışmalar çerçevesinde 'anti-scam hub' adı verilen etkileşimli içerikler ile donatılmış mikrosite kurulacak.

Etkinlikte, toplulukların ve kullanıcıların farkındalıklarının artması adına 'smarter glasses' adı verilen sosyal medya kampanyalarının yanı sıra, dolandırıcılık türleri ve korunma yolları üzerine içerikler ve mini oyunlar ile güvenlik bilgi farkındalıkları test edilecek. Şirket, farkındalığı artırmak adına gerçekleştirilecek bu ay özelinde GoPlus, SlowMist, OneKey, BlockSec ve Security Alliance gibi firmalarla ortaklık kurduğunu aktardı. Ayrıca şirket, Bitget Wallet, Morph ve Tapswap gibi Web3 ekosisteminin oyuncularıyla iş birlikleri gerçekleştirerek kullanıcıların uygulamalarda, cüzdanlarda ve sosyal platformlarda korunmasını hedefliyor.

Bitget CEO'su Gracy Chen, konu hakkında şunları söyledi:

"Dolandırıcılık yöntemleri gelişiyor ama biz de gelişiyoruz. Güvenlik artık sadece teknik bir gereklilik değil, herkesin ortak sorumluluğu. Anti-Scam Month, kullanıcıyı pasif bir hedef olmaktan çıkarıp bilinçli bir katılımcı haline getirme vizyonumuzun bir parçası."

Geçtiğimiz yıl Vietnam'da düzenlenen sosyal kampanyalar ve deepfake içeriklerin kripto suçlarının yüzde 70'ine neden olabileceğine dair rapor sunan şirket, bu yıl daha büyük bir farkındalık yaratmayı hedeflediğini aktardı. Bitget Haziran ayı içerisinde 2025 Anti-Scam Raporu'nu yayımlayacağını, raporda dolandırıcılık trendleri, saldırı vektörleri ve Bitget'in bu tehditlere karşı geliştirdiği iç sistemleri ele alacağını bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Bitget'ten Dolandırıcılıkla Mücadele Ayı - Son Dakika

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