Çamaşır makinesi motorundan yapıldı! 900 TL'lik elektrik faturasını 120 TL'ye indirecek - Son Dakika
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Teknoloji

Çamaşır makinesi motorundan yapıldı! 900 TL'lik elektrik faturasını 120 TL'ye indirecek

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Gaziantep'te çamaşır makinesi motoru kullanarak 2 dairenin enerji ihtiyacını karşılayacak cihaz geliştiren İsmail Ertuğrul Uyasır, "Bir ev normalde 5 kilovata kadar bir güç tüketiyor. Aylık elektrik faturası 900 TL kadar olur. Bizim cihazı araya koyduklarında aylık fatura 100-120 TL arasında gelecektir. Neredeyse yüzde 90 bir tasarruf sağlanmış olur" dedi.

23.03.2025 12:21
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Gaziantep Teknopark'ta inovasyon çalışmaları sürdüren İsmail Ertuğrul Uyasır ve ekibi, çamaşır makinesi motoru kullanarak 2 dairenin enerji ihtiyacını karşılayacak cihaz geliştirdi.

İsmail Ertuğrul Uyasır, aralarında mühendislerin de bulunduğu bir grup arkadaşıyla 2018'de şirket kurup, Gaziantep Üniversitesi Teknopark'ta enerji, havacılık, hava araçları teknolojisi üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Uyasır başkanlığındaki ekip, enerjiyle ilgili çalışmalara yoğunlaşarak, tasarruf ve güç yükseltme çalışmalarına yöneldi. Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay almasının ardından 1 yıl çalışan ekip, çamaşır makinesi motoru kullanarak şebekeden aldıkları enerjiyi 12 katına çıkardı. İsmail Ertuğrul Uyasır ve ekibinin yaptığı bu cihaz, 2 dairenin enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Cihazın dünyada tek olduğunu ifade eden Uyasır, ev elektriğinde yüzde 90'a varan tasarruf elde edebileceklerini ve cihazın Rize'de hidroelektrik santraline kurulacağını söyledi.

Çamaşır makinesi motorundan yapıldı! 900 TL'lik elektrik faturasını 120 TL'ye indirecek

"2 BÜYÜK DAİRENİN TÜM ENERJİ İHTİYACI KARŞILANIR"

Cihazın yerli ve milli olduğuna dikkat çeken İsmail Ertuğrul Uyasır, "Bu cihaz şebekeden 400 vat bir güç çekiyor, 10 kilovata kadar bir güç veriyor. Bu da kendi alanında dünyada tek, uzun uğraşlar sonucunda meydana gelen bir cihaz oldu. Özel bir alternatörümüz var. Bizim kendi yaptığımız bir alternatör. Alternatörün ihtiyacı olan torku biz belirli ağırlık döngüleri ile sağlıyoruz. Bunu şöyle anlatabilirim, bir çamaşır makinesi motorundan 2 daireyi aydınlatacak ve tüm enerji ihtiyacını karşılayacak enerji üretecek bir cihaz yaptık. Yani bir çamaşır makinesi motorunun döngüsü ile sağladığımız enerji ile 3+1 olan, geniş 2 dairenin tüm enerji ihtiyacını karşılayacak, gelen enerjiyi 3-4 ampere kadar çıkarabilecek bir cihaz yapmış olduk. Tüm testleri bitirildi ve bakanlık dahil gerekli her yerden onaylarını aldık. Bir ev normalde 5 kilovata kadar bir güç tüketiyor. Aylık elektrik faturası 900 TL kadar olur. Bizim cihazı araya koyduklarında aylık fatura 100-120 TL arasında gelecektir. Neredeyse yüzde 90 bir tasarruf sağlanmış olur" dedi.

Çamaşır makinesi motorundan yapıldı! 900 TL'lik elektrik faturasını 120 TL'ye indirecek

"HİDROELEKTRİK SANTRALİNE KURULACAK"

Uyasır, cihazın Rize Belediyesi'ne gönderileceğini belirterek, orada hidroelektrik santrallerinde enerjide yükseltim yapmak amacıyla kullanılacağını ifade etti. İsmail Ertuğrul Uyasır, "Şu an bu cihazımız Rize Belediyesi'ne gidecek. 900 kilovat enerji üreten bir hidroelektrik santralinin gücünü biz 4 megavata kadar yükseltebiliyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar bunu gösterdi. Cihazımız tamamen yerli ve milli bir ürün. Bu cihaz her türlü fabrikada, sanayide, tekstilde, teknolojide, evler dahil elektriğin olduğu aklımıza gelen her yerde kullanılabilir" diye konuştu.

Çamaşır makinesi motorundan yapıldı! 900 TL\'lik elektrik faturasını 120 TL\'ye indirecek
Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Çamaşır makinesi motorundan yapıldı! 900 TL'lik elektrik faturasını 120 TL'ye indirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ayhan Sevilir:
    insaAllah bu zaman içerisinde kendini ispat eden bir çalışma yada buluş olur. ki böyle olursa dünya literatürune girer girmelidir. ve hatta thermodinamik yasalrini bile alt üst eder. 49 2 Yanıtla
  • Tuna Han:
    dikkat et kardeşim trafik kazası falan geçirme bu ara seni yerler 34 3 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    Tutmaz hemşerim bu, eğer yazılan doğruysa insanlık için millet için çok güzel bi çalışma ama yemez niye çünkü sen elektrik faturalarında %90 lara kadar tasarruf sağlatırsan başımızdakiler nasıl alacak milletin cebindeki parayı şeyi vergiyi he utanmasalar aldığımız nefesten vergi alacaklar 28 5 Yanıtla
  • zafer lütfi yaşar:
    geri beslemeli güç artırımı olan bir cihaz güzel tasarım Allah yolunu açık etsin.. 19 2 Yanıtla
  • Portakal48:
    gün olur devran döner hak adalet yerini bulur 7 14 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Böyle girişimci insanları desteklemek lazım İnanıyorum daha gelişmiini yapabilir 12 2 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    TEBRİK EDİYORUM 11 1 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    temini mümkün mü 10 2 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Mükemmel 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çamaşır makinesi motorundan yapıldı! 900 TL'lik elektrik faturasını 120 TL'ye indirecek - Son Dakika
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