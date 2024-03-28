Çin'deki iPhone Satışları %33 Oranında Düştü - Son Dakika
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Teknoloji

Çin'deki iPhone Satışları %33 Oranında Düştü

Çin\'deki iPhone Satışları %33 Oranında Düştü

Gelen son raporlar, Çin pazarı için tedarik edilen iPhone sayısının geçen yılın şubat ayına göre tam %33 oranında düştüğünü gösteriyor. Bu durum, satışların son 3 aydaki gerilemesini sürdürdüğünü de ortaya koymuş oldu. Apple yönetiminin Çin'e acilen bir çıkarma daha yapmaya hazırlandığı söylenirken, bizzat CEO Tim Cook'un duruma müdahale edebileceği belirtildi.

28.03.2024 08:33  Güncelleme: 08:33
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Gelen son raporlar, Çin pazarı için tedarik edilen iPhone sayısının geçen yılın şubat ayına göre tam %33 oranında düştüğünü gösteriyor. Bu durum, satışların son 3 aydaki gerilemesini sürdürdüğünü de ortaya koymuş oldu. iPhone'un yanında diğer birçok Apple ürününe olan talepteki düşüş de gözlerden kaçmıyor. Apple yönetiminin Çin'e acilen bir çıkarma daha yapmaya hazırlandığı söylenirken, bizzat CEO Tim Cook'un duruma müdahale edebileceği belirtildi. İşte tüm detaylar…

iPhone, Çin pazarında ne yapacak?

Ülkedeki iPhone satışlarının bir önceki yıla göre %24 azaldığı tespit edilirken, bu kötü gidişatın 2024 yılında da süreceği tahmin ediliyor. Apple iPhone 15 serisinde diğer ülkelerde hiç olmadığı kadar büyük indirimler yapmasına rağmen, halen istenen satış hedefinin oldukça uzağında kalmış gibi görünüyor. Fakat bu durumun sebeplerinden birinin, Çin'deki ekonomik krizden dolayı halkın satın alma gücünün gözle görülür oranda düşmesi olduğunu söyleyebiliriz.

Çin'deki iPhone Satışları %33 Oranında Düştü

Ayrıca Çin hükümetinin, devlet kurumlarında iPhone kullanılmasını yasaklamasının da bu düşüşte önemli bir rol oynadığı öne sürülüyor. Elbette hükümetin Huawei'ye olan büyük desteği ve bu markanın son dönemde ortaya koyduğu Mate 60 gibi yüksek teknolojili telefon serileri de, iPhone satışları için önemli bir engel teşkil ediyor.

iPhone'a oranla daha uygun fiyata satılan bu serilere olan rağbet, ülkede son dönemde oldukça artmış durumda. Apple'ın bu durumdan sıyrılmak için yapacağı sıradaki hamlenin ise, yeni bir yapay zeka girişimi olması bekleniyor. Fakat bu girişimin ne kadar başarılı olacağı şu an için tam bir muamma.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Çin pazarında ne hamle yapmalı? Siz bir iPhone kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Çin'deki iPhone Satışları %33 Oranında Düştü - Son Dakika

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