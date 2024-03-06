Counterpoint Research'in son verilerine göre, ülkemizde de oldukça popüler olan Çinli üretici vivo, Apple'ı geçerek ülkede en çok satan akıllı telefon markası oldu. Peki bu değişimin ardında yatan şey ne? İşte tüm detaylar…
Çin pazarında değişim rüzgarı: En çok satan akıllı telefon markası vivo oldu!
vivo, özellikle AR-GE çalışmalarına önem vererek, kullanıcılara yenilikçi ve kullanışlı mobil deneyimler sunma hedefiyle hareket ettiğini söylüyor. Şirket, yıllık toplamda 200 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip ve Türkiye'de de V ve Y serisi modelleriyle pazarda yer alıyor.
vivo'nun V Serisi, şık tasarımları ve yüksek performanslarıyla dikkat çekerken, özellikle V29 5G modelinin "Star Işığı" (Aura Light) özelliği, her türlü ışık koşulunda etkileyici fotoğraflar çekme imkanı sunuyor. Ayrıca, Türkiye'de üretilen Y Serisi telefonlar, her bütçeye uygun seçeneklerle dikkat çekiyor. Bu serideki telefonlar, geniş depolama kapasitesi ve yüksek performansıyla kullanıcıların beğenisini topluyor.
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vivo'nun bu başarısı, Çin akıllı telefon pazarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Markanın AR-GE'ye yatırım yapması, yenilikçi özellikler sunması ve farklı ihtiyaçlara yönelik geniş ürün yelpazesi, onun pazarda liderliğe ulaşmasında önemli rol oynuyor. Apple, Huawei ve Honor gibi rakiplerini geride bırakan vivo, teknoloji ve tasarım alanında yeni standartlar belirlemeye devam edeceğe benziyor.
Son Dakika › Teknoloji › Çinli üretici vivo, Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markası oldu - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 6. haberleşme uydusu Türksat 6A ile yeni bir dönem başlayacağını ve muhtemelen 2026 yılında 5G teknolojisine geçiş yapılacağını açıkladı. Türksat 6A'nın Haziran ayında fırlatılması planlanıyor ve yeni uyduyla birlikte Türkiye'nin haberleşme uydularının kapsama alanı genişleyecek. Bakan ayrıca İstanbul Havalimanı ve bazı üretim tesislerinde deneme amaçlı 5G kullanıldığını belirtti.
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Amazon yönetimi, bulut bilişim sistemleri için yatırım yapmaya devam ederek Talen Energy firmasıyla 470 milyon euroluk bir anlaşma yaparak nükleer tabanlı bir veri altyapısı projesine girişiyor. Bu hamleyle enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Amazon, sektördeki güç dengelerini değiştirebilir.
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