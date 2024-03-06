Çinli üretici vivo, Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markası oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Çinli üretici vivo, Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markası oldu

Çinli üretici vivo, Türkiye\'de en çok satan akıllı telefon markası oldu

Counterpoint Research'in son verilerine göre, vivo, Apple'ı geride bırakarak Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markası oldu. vivo'nun AR-GE çalışmalarına önem vermesi, yenilikçi özellikler sunması ve geniş ürün yelpazesi, liderliğe ulaşmasında etkili oldu.

06.03.2024 22:20
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Counterpoint Research'in son verilerine göre, ülkemizde de oldukça popüler olan Çinli üretici vivo, Apple'ı geçerek ülkede en çok satan akıllı telefon markası oldu. Peki bu değişimin ardında yatan şey ne? İşte tüm detaylar…

Çin pazarında değişim rüzgarı: En çok satan akıllı telefon markası vivo oldu!

vivo, özellikle AR-GE çalışmalarına önem vererek, kullanıcılara yenilikçi ve kullanışlı mobil deneyimler sunma hedefiyle hareket ettiğini söylüyor. Şirket, yıllık toplamda 200 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip ve Türkiye'de de V ve Y serisi modelleriyle pazarda yer alıyor.

Çinli üretici vivo, Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markası oldu

vivo'nun V Serisi, şık tasarımları ve yüksek performanslarıyla dikkat çekerken, özellikle V29 5G modelinin "Star Işığı" (Aura Light) özelliği, her türlü ışık koşulunda etkileyici fotoğraflar çekme imkanı sunuyor. Ayrıca, Türkiye'de üretilen Y Serisi telefonlar, her bütçeye uygun seçeneklerle dikkat çekiyor. Bu serideki telefonlar, geniş depolama kapasitesi ve yüksek performansıyla kullanıcıların beğenisini topluyor.

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vivo'nun bu başarısı, Çin akıllı telefon pazarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Markanın AR-GE'ye yatırım yapması, yenilikçi özellikler sunması ve farklı ihtiyaçlara yönelik geniş ürün yelpazesi, onun pazarda liderliğe ulaşmasında önemli rol oynuyor. Apple, Huawei ve Honor gibi rakiplerini geride bırakan vivo, teknoloji ve tasarım alanında yeni standartlar belirlemeye devam edeceğe benziyor.

Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çinli üretici vivo, Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markası oldu - Son Dakika

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