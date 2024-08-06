ÇOMÜ'de akademik dürüstlük konferansı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

ÇOMÜ'de akademik dürüstlük konferansı düzenlendi

ÇOMÜ\'de akademik dürüstlük konferansı düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Facing Academic Integrity Threats' konferansı başladı. Konferansta akademik dürüstlük için asgari standartların oluşturulması ve yenilikçi araştırmaların sunulması hedefleniyor.

06.08.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezinin yürütücülüğünde "Facing Academic Integrity Threats" Erasmus+ projesi kapsamında "Facing Academic Integrity Threats" konferansı düzenlendi.

Troya Kültür Merkezinde düzenlenen konferansın açılışında konuşan Organizasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Salim Razı, konferansta yükseköğretim kurumlarında akademik dürüstlük için asgari standartların oluşturulmasını destekleyen yenilikçi araştırmaları ve pratik uygulamaları vurgulayan sunumların yapılacağını söyledi.

Razı, konferansa 20'ye yakın ülkeden 100'ü aşkın bilim insanın katılım sağlayacağını sözlerine ekledi.

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal da 50 bin öğrencisiyle Türkiye'nin önde gelen kurumlarından biri olan, dünyanın çeşitli bölgelerinden 2 binin üzerinde uluslararası öğrenci bulunan ÇOMÜ'nün hakkında bilgi vererek şöyle konuşku:

"Akademik bütünlük, kalite güvencesinin temel taşlarından biridir ve Facing Academic Integrity Threats Projesinden elde edilen bilgilerle akademik bütünlük politikalarını güncellemek ve geliştirmek için değerli bir rehberlik sağlayacağına inanıyoruz. Bu konferans, etik yapay zeka araçlarının uygulanmasıyla ilgili sağlam akademik bütünlük politikaları geliştirmek için önemli bir platform sunuyor. Hepimiz yapay zekadan bahsediyoruz ama bunun ne olduğunu, avantajlarını ve dezavantajlarını bilmeden konuşuyoruz. Yapay zekayı kullanmak için eğitim almamız gerekiyor. Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişmeler göz önüne alındığında, yükseköğretim kurumlarının, kendi kurumlarımız dahil, yapay zekanın etik uygulanmasını ve akademik bütünlüğü sağlamak için yeni politikalar geliştirmesi kritik önem taşıyor."

Konferans yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Konferans, Konferans, Eğitim, Eğitim, Teknoloji, Teknoloji, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ÇOMÜ'de akademik dürüstlük konferansı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:42:17. #1.12#
SON DAKİKA: ÇOMÜ'de akademik dürüstlük konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement